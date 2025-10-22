Slušaj vest

Jedna 30-godišnja korisnica Reddita doživela je šok dok je listala objave u popularnoj Fejsbuk grupi u kojoj žene proveravaju da li se viđaju s istim muškarcem. Umesto ležernog surfovanja, naišla je na objavu koja bi mogla da uništi brak njene najbolje prijateljice.

"Upravo sam pronašla muža svoje prijateljice… U grupi 'Izlazimo li s istim muškarcem'", napisala je na forumu r/relationship_advice.

Vrhunac ironije

Objava je prikazivala 35-godišnjeg supruga njene prijateljice uz upozorenje svima koje razmišljaju o dejtu s njim da budu na oprezu. Da stvar bude dramatičnija, objava se pojavila u grupi otprilike u isto vreme dok je on planirao veliku proslavu 30. rođendana za svoju suprugu.

"Podelila sam njegovu sliku s prijateljima kako bih potvrdila da je to on… Svi su se složili", dodala je.

Teška odluka

Objasnila je da je s prijateljicom, koja je sa suprugom u braku sedam godina, izuzetno bliska. Ipak, suočavanje sa situacijom predstavlja joj ogroman teret.

"Apsolutno planiram da joj kažem, ali nisam sigurna kako to da uradim jer se osećam tako užasno... To može da joj uništi život", rekla je. "Pa, on je to uradio, ali mrzim da budem glasnik za nešto tako strašno."

Podeljeni saveti

Njena objava izazvala je lavinu komentara, a korisnici Reddita bili su podeljeni oko toga treba li razotkriti preljubnika ili ćutati. Dok su jedni hvalili njenu odanost, drugi su upozoravali na moguće negativne posledice.

"Reci joj direktno, ali smireno. Upakuj to kao 'Ja bih želela da znam da sam na tvom mestu.' Zatim joj dozvoli da odluči šta će da uradi s tom informacijom", savetovao je jedan korisnik.

Drugi je predložio oprezniji pristup: "Nemoj previše da se mešaš. Podeli link na objavu sa svojom prijateljicom na neki način i povuci se. Upozori je i pusti to."

