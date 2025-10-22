Slušaj vest

Mesečev kaktus (lat. Gymnocalycium mihanovichii), kod nas još uvek nije toliko poznat koliko u svetu, gde je vrlo popularna kućna biljka zbog njegovih živopisnih boja i neobičnog izgleda.

Ovaj neobični kaktus potiče iz Južne Amerike, tačnije s teritorije današnjeg Paragvaja, Argentine i Urugvaja, a prvobitno je rastao u suvim, sunčanim predelima sa dobro dreniranim tlom.

Njegovo ime „Gymnocalycium“ potiče od grčkih reči „gymnos“ (golo) i „kalyx“ (čaša), što se odnosi na oblik cveta, dok je „mihanovichii“ posvećeno hrvatsko-argentinskog biznismenu Nikolasu Mihanoviču, koji je podržavao Alberta Vojteha Friča, čehoslovačkog botaničara koji ga je otkrio 1903.

Zanimljivo je da mesečev kaktus nije sam sposoban za fotosintezu zbog potpunog nedostatka hlorofila i uzgaja se tako što se nakalemi na drugi kaktus, što mu daje karakterističan šareni izgled.

Mesečev kaktus Foto: Yongkiet Jitwattanatam, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Simbolika mesečevog kaktusa

Zbog svoje neobične, gotovo „neonske“ boje, mesečev kaktus se često povezuje sa simbolikom sreće i zaštite u feng šuiju. Veruje se da u dom može privući pozitivnu energiju i doneti veselu, kreativnu atmosferu.

Zbog jarkih tonova odnosno crvene, narandžaste, žute ili ružičaste boje, ovaj kaktus je često ukras na radnom stolu ili prozoru, a istovremeno je jednostavan i efektan, pa ulepšava svaki prostor.

Nega mesečevog kaktusa

Mesečev kaktus je relativno jednostavan za negu, ali ima nekoliko specifičnih zahteva zbog svoje osetljivosti.

- Svetlost. Preferira indirektnu svetlost ili blago osunčane prozore. Direktno sunce može izazvati opekotine na njegovim šarenim delovima.

- Zalivanje. Zaliva se umereno, otprilike jednom nedeljno tokom proleća i leta, dok je u periodu mirovanja, na jesen i zimu, dovoljno zalivanje jednom u dve do tri nedelje. Ključno je da supstrat bude suv između zalivanja, jer prekomerna vlaga može izazvati truljenje.

- Supstrat. Koristite dobro dreniranu zemlju za kaktuse, bogatu peskom i mineralima. Dodavanje perlita ili šljunka može pomoći u očuvanju propusnosti.

Mesečev kaktus Foto: Yongkiet Jitwattanatam, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

- Đubrenje. Tokom vegetativnog perioda, jednom mesečno koristite tečno đubrivo za kaktuse, razblaženo na pola jačine preporučene doze, dok zimi prihrana nije potrebna.

- Presađivanje. Presadjivanje se vrši svake 2–3 godine, ili kada biljka preraste podlogu. Prilikom presađivanja pazite da ne oštetite koren ili šareni deo kaktusa.

