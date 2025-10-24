Ena Luna u haljini o kojoj svi pričaju: Košta "samo" 275.000, a mnogi se pitaju da li zaista vredi toliko
Na promociji albuma "Mama", pevačice Nataše Bekvalac, blogerka Ena Lunapojavila se u crnoj mini haljini i privula veliku pažnju. Ona se pojavila u mini haljini koja spaja dramatičan kroj i luksuzne detalje.
Ono što je izazvalo posebnu pažnju jeste cena haljine, pa se mnogi pitaju da li vredi toliko. Blogerka je za ovaj modni komad izdvojila čak čak 275.000 dinara.
Asimetrija i skulpturalni kroj kao glavni adut
Haljina je izrađena od čvršćeg materijala koji lepo oblikuje siluetu, dok su asimetrični volani i neobičan gornji deo dali dozu visoke mode. Kratka dužina dodatno je istakla noge, a crne najlon čarape i klasične salonke doprinele su da ceo stajling deluje svedeno, ali upečatljivo.
Detalji koji zaokružuju kombinaciju
Ena je uz ovu haljinu ponela malu crnu pismo torbicu i dijamantsku ogrlicu, čime je zadržala balans između glamura i jednostavnosti. Šminka je bila u toplim tonovima, s naglašenim očima i prirodnim usnama.
Crna haljina koja uvek privlači pažnju
Iako je crna haljina klasik koji se ne može promašiti, ovakav model nosi dozu teatralnosti i zahteva samopouzdanje. Ena Luna je uspela da ga iznese, iako će se mnogi složiti da je haljina sama po sebi glavni adut ovog izdanja.
(Kurir.rs/Lepa&Srećna)
VIDEO: Ena Luna u izazovnom stajlingu kod Nataše Bekvalac