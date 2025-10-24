Slušaj vest

Na promociji albuma "Mama", pevačice Nataše Bekvalac, blogerka Ena Lunapojavila se u crnoj mini haljini i privula veliku pažnju. Ona se pojavila u mini haljini koja spaja dramatičan kroj i luksuzne detalje.

Ono što je izazvalo posebnu pažnju jeste cena haljine, pa se mnogi pitaju da li vredi toliko. Blogerka je za ovaj modni komad izdvojila čak čak 275.000 dinara.

1/6 Vidi galeriju Ena Luna Foto: Printscreen/Instagram/enaluna

Asimetrija i skulpturalni kroj kao glavni adut

Haljina je izrađena od čvršćeg materijala koji lepo oblikuje siluetu, dok su asimetrični volani i neobičan gornji deo dali dozu visoke mode. Kratka dužina dodatno je istakla noge, a crne najlon čarape i klasične salonke doprinele su da ceo stajling deluje svedeno, ali upečatljivo.

Detalji koji zaokružuju kombinaciju

Ena je uz ovu haljinu ponela malu crnu pismo torbicu i dijamantsku ogrlicu, čime je zadržala balans između glamura i jednostavnosti. Šminka je bila u toplim tonovima, s naglašenim očima i prirodnim usnama.

Crna haljina koja uvek privlači pažnju

Iako je crna haljina klasik koji se ne može promašiti, ovakav model nosi dozu teatralnosti i zahteva samopouzdanje. Ena Luna je uspela da ga iznese, iako će se mnogi složiti da je haljina sama po sebi glavni adut ovog izdanja.

