Slušaj vest

Slavska predjela su pravi izazov za svaku domaćicu jer nude bezbroj mogućnosti za kreativnost. Posebno su popularne kuglice koje se mogu praviti na razne načine od sira, krekera, mesa ili povrća. Bez obzira na to koju kombinaciju izaberete, ove sitne zalogaje svi vole i uvek prvi nestanu sa stola.

Ako želite nešto ukusno i drugačije, probajte kuglice sa sirom i tunjevinom uvaljane u susam jednostavne su za pripremu, a izgledaju i mirišu savršeno.

tunjevina Foto: Shutterstock

Sastojci:

tunjevina

250 gr svežeg sira

100 gr pečenog susama

60 gr majoneza

začini po želji

Priprema:

Tunjevinu ocedite od ulja, a sir izdrobite viljuškom. Pomešajte. Dodajte majonez i začine pa formirajte kuglice. Uvaljajte ih u propržen susam, a pre služenja ih držite sat vremena u frižideru da se stegnu.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Kroketi od krompira