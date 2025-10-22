Slušaj vest

Samo dve nedelje nakon što je prvi put uživo srela svog dečka s interneta, Sara je saznala da je trudna. Danas, ova neobična ljubavna priča ima srećan kraj i snažnu poruku za sve koji sude tuđoj sreći.

Ljubav koja je počela jednim videom

Kada je Sara jednog dana objavila video na društvenim mrežama, nije mogla ni da zamisli da će joj to potpuno promeniti život.

Video je ugledao Siprijan iz Nigerije, kojeg je odmah privukla njena pojava i ljubav prema konjima. Odlučio je da joj pošalje poruku – i tako je počela njihova svakodnevna komunikacija.

Sara i Siprijan Foto: cyprianandsarah/instagram

U tom trenutku, Sara je još bila u vezi, pa su njih dvoje u početku bili samo prijatelji na internetu. Ali, nakon što je raskinula s tadašnjim dečkom, između nje i Siprijana su počele da sevaju varnice.

Put u nepoznato

U želji da ga konačno upozna uživo, Sara je odlučila da pređe pola sveta i otputovala je u Benin, gde je Siprijan tada boravio.

Nikada ranije nije bila u Africi, a svoj plan je zadržala u tajnosti, jer je znala da bi je okolina pokušala odgovoriti.

"Nisam nikome rekla jer sam znala da bi svi govorili ‘Sara, nemoj da ideš, to je previše opasno’“, objasnila je u videu za YouTube kanal "Love Don’t Judge".

Sara i Siprijan započeli su onlajn vezu Foto: cyprianandsarah/instagram

Od prvog dana susreta, kako kaže, znala je da je to „to“.

"Od momenta kad smo se upoznali, jednostavno smo bili zajedno. Nikada nismo morali da izgovorimo rečenicu ‘jesmo li sada u vezi?’ – sve je došlo prirodno.“

Neočekivana vest

Dve nedelje nakon što se vratila u Nemačku, Sara je otkrila da je trudna. Iako trudnoća nije bila planirana, oboje su odlučili da zadrže bebu i zajedno započnu novo poglavlje.

Ipak, početak nije bio lak. Siprijan nije mogao da prisustvuje porođaju jer nije imao vizu za Nemačku. Porodicu je gledao putem FaceTime poziva iz svog doma u Nigeriji. Tek kada je beba napunila četiri meseca, Sara je uspela da ponovo otputuje i da mu omogući da upozna svog sina.

Od tada, par tvrdi da njihova veza samo jača. Danas žive zajedno u Nemačkoj i često objavljuju zajedničke trenutke na društvenim mrežama.

Odgovor hejterima

Iako njihova priča deluje kao prava moderna bajka, nisu svi oduševljeni. Par se često suočava s negativnim komentarima i zlonamernim porukama.

"Ljudi govore da ću uskoro biti samohrana majka“, priznaje Sara, dok neki tvrde da je Siprijan s njom samo zbog „nemačkog pasoša“.

Na sve te napade, Siprijan je odgovorio dostojanstveno:

"Za sve one koji sude našoj vezi – molim se da pronađete svoj mir i isceljenje.“

Ljubav jača od predrasuda

Uprkos sumnjama i kilometrima koji su ih delili, Sara i Siprijan su dokazali da prava povezanost ne poznaje granice. Njihova priča, koja je počela slučajnom porukom u inboxu, danas je postala simbol vere u ljubav – i hrabrosti da se posluša srce, bez obzira na to šta drugi misle.