Slušaj vest

Žene mnogo lakše od muškaraca izražavaju svoje fizičke, emocionalne i društvene potrebe. Za muškarce to može biti izuzetno teško, čak i kada svoje najdublje želje trebaju priznati najvažnijoj osobi u svom životu. Ove rečenice žele svi muškarci da čuju od svojih partnerki, ali to nerado priznaju.

Šta muškarac želi da čuje Foto: Shutterstock

1. Ponosim se tobom

Čak i kada znamo da živimo s osobom koja nas voli i koja nam je velika podrška, i dalje čeznemo da čujemo reči potvrde od njih. Veliki broj muškaraca tokom odrastanja usvaja ideju da svoju vrednost dokazuju kroz ono što rade, postižu i pružaju. Kada čuje rečenicu "ponosim se tobom", on dobija potvrdu da njegov trud nije neprimećen i da ima smisla.

Muškarci žele da im žena izjavi ljubav Foto: Shutterstock

2. Verujem ti

Verujem ti je fraza od velikog značaja u vezi – ne samo kad muškarac odlazi s prijateljima na piće i poslovni put, već i kad žena treba savet i želi pričati s nekim čijem sudu i namerama u potpunosti veruje. Verbalni je to podsetnik na dubinu odnosa koji međusobno neguju.

3. U pravu si

Emocionalna nesigurnost i loša komunikacija uobičajen je problem u romantičnim vezama i brakovima, a zbog čega dolazi do velikih svađa. Umesto da partneri zajednički sednu i reše problem, oni će radije prebacivati krivicu na drugu stranu i izmišljati izgovore za vlastite postupke. Baš zato rečenica poput: "U pravu si", biće neprocenjiv balzam na ranjeni ego.

4.Volim te

Možda se čini očitim, ali mnoge osobe u dugim vezama i brakovima ne čuju "volim te" onoliko često koliko bi želele. Ni muškarci nisu izuzetak od tog pravila, iako to nikad ne bi priznali svojim devojkama i suprugama.

(Kurir.rs/Avaz)