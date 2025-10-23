Slušaj vest

TikToker poznat na društvenim mrežama kao yuji_beleza potpuno se oduševio Srpkinjom koju je presreo na ulici Beča, ali koliko se ona njemu dopala po specifičnom stilu odevanja, toliko je i on oduševio Srbe jer je progovorio na našem jeziku kao da je ovde živeo godinama.

- Izvinite, odakle ste - zaustavio je par koji se približavao.

Dok muškarac nije bio rad za razgovor, žena je zastala nakon što im je poručio: "Možda govorim vaš jezik".

- Iz Srbije smo, iz Beograda - kazala mu je nepoverljivo, a onda je usledio šok.

Foto: printscreen/instagram/yuji_beleza

Mladić je uz dobar akcenat izgovorio: "Kako si, dobro si?". Verovatno misleći da je to opseg njegovog znanja srpskog, šarmantno mu je odgovorila da je odlično, ali potom je dobila novo pitanje: "Šta radiš ovde".

- Živim u Beču - odgovorila je uz širok osmeh, a mladić je nastavio da joj postavlja pitanja na srpskom.

"Šta voliš da radiš u slobodno vreme", "Šta voliš da kuvaš, Ćevapčiće", nizala su se pitanja.

Na prvo mu je odgovorila da voli da šeta, istražuje grad, kuva, a o tome šta voli da sprema u kuhinji kazala je: "Povrće".

Šarmantna dama je poručila da je rođena u Beogradu i da se zove Jana, a da joj je najlepši trenutak kada pojede neki slatkiš.

Na pitanje šta je najvažnije u životu, jasno je samouvereno poručila: "Bezuslovna ljubav", pa kazala da je gospodin sa početka snimka njena ljubav.

Klikom na link pročitajte šta je jednog Amerikanca najviše iznenadilo pri poseti Srbiji.

Pohvalila mu je znanje srpskog jezika, a on je uzvratio komplimentima, rekavši i da je pametna "kao Pčelica Maja".

Oduševljen, opisao je video snimak: "Kakva divna moderna dama iz Srbije".

Komentari ispod zapisa su brojni i reakcije i dalje pristižu. Dok su mnogi hvalili šarmantnu Janu, drugi su birali da preko nje pohvale i celu Srbiju, a bilo je i onih koji su odlučili da komentarišu bogatstvo koje predstavlja poznavanje nekoliko jezika.

(Kurir.rs/ Telegraf)

Bonus video. Kako je živeti u Srbiji kao stranac