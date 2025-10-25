Slušaj vest

Jedan snimak sa venčanja postao je pravi hit na društvenim mrežama, a sve zbog mlade i skakavca.

Naime, dok je Nina, mlada u venčanici, pozirala kako bi ovekovečila ovaj trenutak prelepim fotografijama, u kadru se pojavio i "uljez".

Skakavac se zavukao ispod uske venčanice, gotovo između nogu, pa je moralo brzo da se reaguje. Dok je mlada vrištala iz petnih žila "Skloni ga, skloni ga" i panično cupkala u mestu, mladoženja je pokušao, ali od smeha nije mogao da "spasi stvar". Mladoženja nije mogao da prestane da se smeje.

U pomoć je priskočila Antonija koja je bila zadužena da stvori prelepe romantične fotografije sa venčanja.

"Velika je prednost kada za venčanje angažujete fotografe sa sela", pisalo je u opisu snimka.

Snimak je objavio "Studio Gašpar", a ispod videa javljale su se i druge žene koje su imale sličnu situaciju na svom venčanju.

- Kod mene ih je bilo mali milion ispod svakog sloja venčanice - napisala je jedna mlada koja je doživela sličnu situaciju.

- Ovo sam ja na slikanju na svom vencanju. Ušli mi skakvci ispod venčanice, počela sam da vrištim, nisam se vise slikala - nizali su se komentari.

(Kurir.rs/ Telegraf)

VIDEO: Urnebesno venčanje