Krompir je osnovna namirnica mnogih jela širom sveta, ali postoji jedna stvar na koju morate obratiti pažnju.

Jedan mali detalj može otkriti prisustvo pesticidakoji mogu biti opasni po vaše zdravlje. Zelena boja kore na krompiru može biti znak toksičnih supstanci u ovom povrću.

Zelena boja se javlja prirodno kada krompir bude izložen svetlosti, što podstiče proizvodnju hlorofila. Međutim, ispod ove zelene boje može se kriti solanin, otrovna supstanca koja može biti štetna po zdravlje.

Solanin se proizvodi kako bi zaštitio krompir od insekata i gljivica, ali može biti štetan po ljude. Može oštetiti ćelijske membrane i negativno uticati na crevnu propustljivost.

Krompir Foto: Shutterstock

Iako je solanin prisutan u malim količinama u krompiru, izlaganje svetlosti može povećati njegov nivo. Ljuštenje krompira može smanjiti prisustvo solanina, ali ne u potpunosti.

Ako primetite zelenu boju na krompiru, možete odseći zahvaćeni deo, ali ako je zelena boja prisutna na većem delu krompira, najbolje je izbegavati ga.

Da biste sprečili stvaranje solanina, čuvajte krompir na suvom i tamnom mestu, daleko od sunčeve svetlosti. Ovim jednostavnim korakom možete zaštititi svoje zdravlje i uživati u bezbednoj hrani.

