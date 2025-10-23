Slušaj vest

Jedna gošća na venčanju ostala je potpuno zatečena kada je saznala da mora da plati dodatnih 25 dolara kako bi prisustvovala svadbi svojih prijatelja.

Na Reddit forumu napisala je kako su je budući mladenci nazvali „ludom“ jer je pretpostavila da će obrok na svadbi biti besplatan.

Gošća je objasnila da trenutno nema stalni posao i da povremeno zarađuje prodajom svojih umetničkih radova. Dodala je i da su mladenci u sličnoj finansijskoj situaciji te da „stalno traže novac za troškove venčanja“, novac koji ona jednostavno nema.

pozivnica za venčanje Foto: Myron Standret / Alamy / Profimedia

"Najpre su tražili novac da bi se preselili, zatim su napravili spisak za dekoracije, pa organizovali žurku koja je zapravo bila povod da zajedno postavimo te dekoracije“, navela je autorka objave.

"A sada traže po 25 dolara od svakog gosta za hranu. Ja to ne mogu da priuštim.“

Kada im je rekla da joj je to previše i da je mislila da domaćini pokrivaju obrok, mladenci su joj, prema njenim rečima, odgovorili da je „neprijateljski nastrojena“ i da „pretpostavlja da će oni sve da plate“.

Pokušavajući da izbegne svađu, ponudila je da uopšte ne dođe, ali su joj oni predložili nešto još neobičnije da „donese sopstvenu hranu tog dana“.

"To bi me izdvojilo od ostalih gostiju i osećala bih se glupo“, napisala je "Ne želim da ispadne da pravim dramu, ali svi koje sam pitala kažu da su oni bezobrazni i da me loše tretiraju. Ipak, čini mi se glupim da zbog ovoga prekinemo prijateljstvo.“

ilustracija Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Reddit presudio: Ako ne mogu da plate, ona ne treba ni da prave

Većina korisnika stala je na stranu gošće, jasno poručivši da su mladenci pogrešili.

"Ako ne mogu da priušte da ugoste svoje goste kako dolikuje, ne mogu ni da prirede venčanje“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: "Ljudi koji nemaju novca za proslavu trebalo bi da odu u opštinu ili naprave jednostvenu ceremoniju u parku. Ovo je već ludilo od pretenzije.“

Jedan komentator opisao je potez mladenaca kao „krajnje neukusan“, dok je drugi zaključio da oni „žive u nekoj paralelnoj stvarnosti“.

Drugi korisnik upitao je da li mladenci uz to traže i poklon. Kada je autorka potvrdila da očekuju i dar, diskusija je eksplodirala.

"Rekla sam im da ću im naslikati sliku njihovih zaveta kao poklon, jer već imam sve materijale, pa me to ništa ne košta“, napisala je. "Imam osećaj da zato ne žele da mi dozvole da ne dođem – jer znaju da u tom slučaju neće dobiti sliku.“