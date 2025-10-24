Slušaj vest

Oktobarski dani poslednji su za unošenje saksija sa cvećem kako napolju ne bi dočekale mraz. Unose se višegodišnje biljke na koje ako su zaštićene od mraza u toku zime, možete računati I naredne godine kako bi ponovo krasile terase I dvorišta.

Blagica iz Vranja otkriva kako da sačuvate muškatle tokom zime
Blagica iz Vranja otkriva kako da sačuvate muškatle tokom zime Foto: T.S./Kurir

Pre unošenja u neku od prostorija kuće, na stepenište, svetlarnik, ili u podrum, moraju se odstraniti osušeni listovi i precvetali cvetovi.

Blagica iz Vranja čija je terasa jedna od najlepših u kraju zbog cveća koje je prekriva ima savet kako cveće sačuvati za sledeću godinu.

Blagica iz Vranja otkriva kako da sačuvate muškatle tokom zime
Blagica iz Vranja otkriva kako da sačuvate muškatle tokom zime Foto: T.S./Kurir

Njene muškatle crvene, roze i bele boje privlače poglede prolaznika koji često zastanu I od nje zatraže savet pitajući je čime ih zaliva I koliko puta nedeljno.

“Prostorija u koju odlažete cveće da prezimi, mora biti svetla. Cveće se zaliva dva puta nedeljno i topomalo, ne kao leti. Ukoliko prostorija nema toliko svetlosti zalivanje je smanjeno I svodi se na jednom u deset dana”, objašnjava Blagica.

Blagica iz Vranja otkriva kako da sačuvate muškatle tokom zime
Blagica iz Vranja otkriva kako da sačuvate muškatle tokom zime Foto: T.S./Kurir

Za kraj sagovornica Kurira ističe:

“I leti I zimi cveće obilazim svakodnevno. Čak I razgovaram dok ga zalivam, ili tretiram prehranom, kako bi biljke osetile moju ljubav prema lepoti, a cveće to jeste ako se na pravi način i s ljubavlju neguje I to se vidi”, ističe Blagica.

Ne propustiteŽenaSaveti iskusnih baštovana: Evo kako da vam cveće bude bujno i zdravo do kasne jeseni
stockphotobeautifulterraceorbalconywithsmalltablechairandflowerstonedimage282159782.jpg
ŽenaKako povratiti biljke nakon velikih vrućina? 5 super saveta za negu cveća nakon vrelog leta
1126.jpg
ŽenaRaskošne i bujne muškatle: U vodu za zalivanje obavezno sipajte ovaj sastojak i cvetaće do prvih mrazeva!
profimedia0518965347.jpg
ŽenaBujaće kao iz vode: Evo šta treba da uradite sa ružama u avgustu da bi cvetale kao nikada pre!
profimedia-0003098372.jpg
ŽenaCveće koje privlači nesreću i haos: Izaziva svađe, razvod i besparicu - nikako ga ne unosite u kuću
profimedia0081172338.jpg
ŽenaSvaka srpska porodica treba da ima ovu biljku u kući: Zovu je i Isusova suza, a iza svega se krije duboka simbolika
Hoja cvet.jpg
ŽenaAko imate ovu biljku u kući odmah je se ratosiljajte: Privlače nesreću, bedu i razdor u porodici
mirirs-kucnog-cveca-shutterstock-1560026213.jpg

 Bonus video: Ovo je najlepše dvoiršte u Evropi

NAJLEPŠE DVORIŠTE U EVROPI Izvor: Instagram/littlegarden.world