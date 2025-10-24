Kako zaštiti cveće od hladnoće i pripremiti ga za zimu: Blagica iz Vranja otkriva u čemu je "caka"
Oktobarski dani poslednji su za unošenje saksija sa cvećem kako napolju ne bi dočekale mraz. Unose se višegodišnje biljke na koje ako su zaštićene od mraza u toku zime, možete računati I naredne godine kako bi ponovo krasile terase I dvorišta.
Pre unošenja u neku od prostorija kuće, na stepenište, svetlarnik, ili u podrum, moraju se odstraniti osušeni listovi i precvetali cvetovi.
Blagica iz Vranja čija je terasa jedna od najlepših u kraju zbog cveća koje je prekriva ima savet kako cveće sačuvati za sledeću godinu.
Njene muškatle crvene, roze i bele boje privlače poglede prolaznika koji često zastanu I od nje zatraže savet pitajući je čime ih zaliva I koliko puta nedeljno.
“Prostorija u koju odlažete cveće da prezimi, mora biti svetla. Cveće se zaliva dva puta nedeljno i topomalo, ne kao leti. Ukoliko prostorija nema toliko svetlosti zalivanje je smanjeno I svodi se na jednom u deset dana”, objašnjava Blagica.
Za kraj sagovornica Kurira ističe:
“I leti I zimi cveće obilazim svakodnevno. Čak I razgovaram dok ga zalivam, ili tretiram prehranom, kako bi biljke osetile moju ljubav prema lepoti, a cveće to jeste ako se na pravi način i s ljubavlju neguje I to se vidi”, ističe Blagica.
