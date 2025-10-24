da li ste znali

Blagica iz Vranja otkriva kako da sačuvate muškatle tokom zime

Oktobarski dani poslednji su za unošenje saksija sa cvećem kako napolju ne bi dočekale mraz. Unose se višegodišnje biljke na koje ako su zaštićene od mraza u toku zime, možete računati I naredne godine kako bi ponovo krasile terase I dvorišta.

Blagica iz Vranja otkriva kako da sačuvate muškatle tokom zime Foto: T.S./Kurir

Pre unošenja u neku od prostorija kuće, na stepenište, svetlarnik, ili u podrum, moraju se odstraniti osušeni listovi i precvetali cvetovi.

Blagica iz Vranja čija je terasa jedna od najlepših u kraju zbog cveća koje je prekriva ima savet kako cveće sačuvati za sledeću godinu.

Blagica iz Vranja otkriva kako da sačuvate muškatle tokom zime Foto: T.S./Kurir

Njene muškatle crvene, roze i bele boje privlače poglede prolaznika koji često zastanu I od nje zatraže savet pitajući je čime ih zaliva I koliko puta nedeljno.

“Prostorija u koju odlažete cveće da prezimi, mora biti svetla. Cveće se zaliva dva puta nedeljno i topomalo, ne kao leti. Ukoliko prostorija nema toliko svetlosti zalivanje je smanjeno I svodi se na jednom u deset dana”, objašnjava Blagica.

Blagica iz Vranja otkriva kako da sačuvate muškatle tokom zime Foto: T.S./Kurir

Za kraj sagovornica Kurira ističe:

“I leti I zimi cveće obilazim svakodnevno. Čak I razgovaram dok ga zalivam, ili tretiram prehranom, kako bi biljke osetile moju ljubav prema lepoti, a cveće to jeste ako se na pravi način i s ljubavlju neguje I to se vidi”, ističe Blagica.

