U svakoj srpskoj kući gde se slavi Sveta Petka, 27. oktobra, sto se ne postavlja tek da bi se jelo. Na taj dan, u domovima gori sveća, na sredini stola stoje slavski kolač i žito, a kuća odiše onim posebnim mirom koji dolazi kada se ljudi okupe u znak zahvalnosti i vere.

Sveta Petka je zaštitnica žena, bolesnih i porodice. Zato se njena slava uvek doživljava emotivno – sa osećajem skromne raskoši, domaće topline i poštovanja. Trpeza ne mora biti pretrpana, ali svako jelo treba da ima dušu, miris i sećanje.

Ovo je slavska trpezaosmišljena baš za Svetu Petku - tradicionalna, svečana i nežno luksuzna u svom jednostavnom domaćinstvu.

Predjelo: Topla zakuska s mirisom doma

Za početak, sto uvek krasi slavski kolač - ukrašen klasjem i krstom, premazan žumancetom i pečen do zlatne boje. Uz njega se služi i žito, simbol večnog života i zahvalnosti.

Ali pravi uvod u slavlje počinje kada se posluži domaća zakuska:

tanki rezovi suve pršute, sir u ulju s belim lukom, par domaćih kiflica, i nezaobilazna čaša rakije koja razvezuje osmehe.

Toplo predjelo Foto: Printscreen/Bakina Kuhinja

Recept:

Umutite 3 jaja, 200 ml jogurta, 100 g otopljenog putera i 200 g sira. Kore ređajte redom, svaku premažite smesom i slažite dok ne popunite pleh. Peći oko 30 minuta na 200 °C. Kada zamiriše - znaćete da je vreme za slavlje.

Glavno jelo: Teleća pečenica u sosu od belog vina i pečuraka

Srce trpeze uvek je meso. Za Svetu Petku se tradicionalno sprema nešto posebno – jelo koje ima dušu doma, ali i miris praznika.

Teleća pečenica u kremastom sosu od vina i pečuraka je upravo to. Meko meso, blag miris vina, topla boja pavlake i svežina peršuna - spoj tradicije i finese.

Recept:

Teleći but posolite i propržite sa svih strana da porumeni. U tiganju propržite luk, beli luk i šampinjone, pa dodajte 200 ml belog vina i pustite da ispari. Umešajte 200 ml pavlake za kuvanje i kašičicu senfa. Prelijte meso sosom i pecite u rerni još 40 minuta na 180 °C.

Servirajte uz mlade krompire s ruzmarinom i šargarepu glaziranu medom - jer prava slavska trpeza miriše na pečenje i toplinu.

Teleća pečenica Foto: Shutterstock

Poslastica: Medena pita s orasima i cimetom

Kada se slavski kolač prelomi, a miris mesa polako utihne, vreme je za slatki završetak koji vraća u detinjstvo.

Medena pita s orasima nije samo kolač - to je uspomena na bakinu kuhinju i ritual koji se prenosi s kolena na koleno.

Recept:

Umutite 3 jajeta, 3 kašike meda, 100 g šećera i 100 g putera. Dodajte brašno dok ne dobijete glatko testo, podelite na četiri kore i svaku pecite 10 minuta. Fil napravite od 0,5 l mleka, 3 kašike brašna, 200 g šećera i 200 g mlevenih oraha. Sve spojite i pustite da odstoji – što duže stoji, to je bolja.

Kada se iznese na sto uz kafu i vino, zna se da je slava uspela.

Miris doma i blagoslov svetiteljke

Kada se sve ugasi i kad ostane samo svetlost sveće, trpeza za Svetu Petku ima smisao – ona nije samo hrana, već blagoslov. U svakoj pori hleba, u svakom mirisu mesa i svakom orahu iz pite krije se molitva: za zdravlje, dom i ljubav koja ne prolazi.

Zato, gde god da slavite, setite se da slava nije raskoš - nego zahvalnost.

