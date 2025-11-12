Slušaj vest

Jedan dečak otišao je na kampovanje u Devonu i dok je mirno spavao na otvorenom, pauk mu se uvukao u uho i zaglavio. Ovaj događaj je za mnoge prava noćna mora, a insekt se dečaku u uvu zaglavio toliko duboko u ušnom kanalu, da se obratio otorinolaringologu dr Niku Čitiju.

Nik je snimak vađenja ovog jezivog insekta pokazao i na svom Jutjub kanalu, gde inače beleži mnoge čudne i divne stvari koje je tokom svog rada vadio iz ušnih šupljina pacijenata.

Na snimku se vide dlakave noge pauka isprepletane u pacijentovom uhu.

"Stvari su išle prilično dobro", kaže Nik, dodajući da u njegovoj klinici pacijenti mogu da vide snimak na ogromnom televizoru. Dečak u čijem je uvu bio pauk nije bio naročito zabrinut, dok mu brat nije postavio jedno pitanje.

"Nije bio previše zabrinut dok mu mlađi brat nije rekao da je to 'zaista kul' i 'šta ako je pauk položio jaja u njegovo uho?' A onda se moj pacijent malo uznemirio", kaže dr Čiti.

1/3 Vidi galeriju Pauk u uhu dečaka Foto: Printscreen/Youtube//Nick Chitty

Srećom, zbog ušnog voska u dečakovom uhu, Nik kaže da je malo verovatno da bi preživeo dugo kada bi se našao unutra.

Ali da bi bio siguran da "sve izlazi", Nik koristi metodu koja se zove mikro usisavanje, koja uključuje upotrebu mikroskopa i uređaja za usisavanje. Obično se koristi za uklanjanje velikih količina ušnog voska koji se nakupio u nečijem uhu, ali se u ovom slučaju pokazao podjednako efikasnim u uklanjanju pauka.

Objavljujući snimak na svom kanalu otorinolaringolog je upozorio da bi "nekima mogao da izazove noćne more".

Rekao je: "Ovo mora da je najgora noćna mora većine ljudi, ali je veoma retka. Tinejdžer je došao sa svojom porodicom jer je osetio da mu je nešto u uhu. Pauk je bio mrtav, i sumnjam da se to dogodilo kada je njegova mama pogledala unutra štapićem za uši. Možda je slučajno ubila pauka i gurnula ga dalje niz ušni kanal. Ovo je prilično neuobičajeno".

Dobra vest je da je noćna mora za dečaka završena, jer je postupak vađenja dobro prošao: "Lepo mikro usisavanje i sve je nestalo, bukvalno, za 30 sekundi", zaključio je doktor.

