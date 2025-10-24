Slušaj vest

Ljubomora i nelagoda u braku mogu se pojaviti čak i kada znamo da je naš partner posvećen nama. Jedna žena podelila je svoje iskustvo kako se nosi sa prisustvom bivše supruge svog muža i zajedničkim porodičnim okupljanjima, koja je često doživljavala kao izvor frustracija. Njena priča pokazuje koliko je važno razumeti sopstvene emocije i pronaći način da ih prevaziđemo.

Osećam se kao uljez

"Osam godina sam u braku s muškarcem koji je bio razveden kad smo se upoznali. On održava korektan odnos s bivšom suprugom i vrlo dobar odnos s njihovom ćerkom i njenom porodicom. Upoznala sam ih sve, ali to je bilo više kao kurtoazno upoznavanje uz nekoliko porodičnih druženja", piše čitateljka portalu "Moje Vrijeme".

Ljubomorna sam na bivšu suprugu mog muža Foto: Shutterstock

"Baš ta druženja na kojima je i njegova bivša supruga izvor su mojih frustracija. To su rođendani, imendani, okupljanja s unucima… ja se tada osećam kao uljez. S vremenom sam prestala da odlazim, pa me sada ni ne zovu. I svaki put kada on ode, suočavam se s naletima ljubomore. Čini mi se da s njima ima nešto posebno, nešto što ja ne mogu dati."

Zbog svega toga, priznaje, povremeno uzima tablete za smirenje, ali i dalje oseća neku težinu. Sa suprugom ne želi da razgovara jer zna da su njeni osećaji iracionalni.

Ona je prošlost, vi ste sadašnjost

Stručnjak u odgovoru ističe: "Priznali ili ne, svi ponekad osetimo strah da ćemo biti isključeni i da ne pripadamo tamo gde bismo želeli biti. Vaša frustracija je razumljiva. Vi ste žena od krvi i mesa, svesna svoje neracionalnosti. Svi imamo pravo na to, ali moramo paziti da nam te emocije ne preuzmu život."

"Vaš suprug ima porodicu iz prošlog braka, ali to ne umanjuje vašu vrednost. Ljubomorni ste na njegovu bivšu suprugu i vreme koje provodi s njom, ali zapamtite - to su porodična okupljanja. Vi ga imate svakoga dana, nasamo, cele dane i noći. Ako se odlučite razgovarati s njim o svojim osećanjima, možda bi vam ponudio perspektivu koja bi zauvek zatvorila taj izvor frustracija."

Zbog ljubomore ponekad uzimam tablete za smirenje Foto: Tatsiana Kalasouskaya / Panthermedia / Profimedia

Kako promeniti perspektivu

Stručnjak savetuje: "Kada vas obuzme ljubomora, setite se da je njegova bivša supruga samo podsetnik da je imao prošlost, a vi ste njegova sadašnjost i budućnost. Pripadate njegovom životu jednako kao i oni koji su došli pre vas. Na vašem mestu ne bih olako odustala od porodičnih okupljanja na kojima se osećate nelagodno. Time samo potvrđujete vlastita uverenja da ste 'uljez', a nije vam nijednom rečju napomenuto da se bivša supruga ili ćerka ponašaju loše prema vama."

"Možda biste, da ostvarite korektan odnos s bivšom suprugom, shvatili da se bespotrebno mučite i da je vaš strah neopravdan. Ništa vas ne košta da pokušate. Nadam se da lekove uzimate u dogovoru sa lekarom."

