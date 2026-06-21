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Venčanje bi trebalo da bude jedan od najsrećnijih dana u životu para, ali za neke može da otkrije znakove problema koji tek dolaze.

Način na koji se par ponaša na taj emoctivno nabijen dan može da bude upozorenje da ste možda izabrali pogrešnu osobu.

Niko to ne zna bolje od fotografa venčanja, koji izbliza posmatraju i beleže međusobne interakcije parova u realnom vremenu.

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"Definitivno možete da osetite kad je par zaljubljen, postoji toliko hemije", rekla je Rosio Pagoada, fotografkinja venčanja iz Čikaga. "To se iskreno vidi na fotografijama."

Ali, postoje i oni parovi koji ne deluju kao da im je posebno drago što su zajedno. "Mislim da je sedam od deset venčanja stvarno lepo. A onda su tu ona neka za koja se pitate: 'Zašto se oni uopšte venčavaju?'" dodala je.

Ponekad su znakovi suptilni, ali ipak primetni. "Način na koji stoje jedno pored drugog, kako se drže, kako se gledaju - to su ključne stvari koje primećujem nakon toliko godina u ovom poslu", rekao je Majkl Kasara, fotograf iz Njujorka.

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Naravno, fotografi ne znaju uvek hoće li se brak zaista završiti razvodom. "Ponekad me iznenadi, i da vam pokažem slike, rekli biste: 'Vidi se da su ludo zaljubljeni'", kaže Kasara.

Ipak, većina fotografa seća se situacija u kojima su pomislili da brak neće potrajati. Zanimljivo, gotovo svi intervjuisani fotografi istakli su kako ovakvo hladno i odbijajuće ponašanje uglavnom primećuju kod heteroseksualnih parova.

1. Mladoženja previše pije

Jedan od najčešćih znakova upozorenja koje primećuju fotografi jeste kad mladoženja previše pije već pre same ceremonije.

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Fotografkinja Loren O’Brajen iz Njujorka kaže da su se upravo parovi s pijanim mladoženjama često kasnije razveli.

Jedan od njih bio je toliko pijan da nije mogao da stoji tokom fotografisanja pre same ceremonije, sve se završilo povraćanjem u žbunju. Kasnije je saznala da je sve vreme varao svoju suprugu.

"Naravno, treba se zabaviti, ali ako si potpuno pijan ili izgubljen, počinjem da se pitam jesi li uopšte srećan što se ženiš", rekla je Megan Nol, fotografkinja iz Sinsinatija.

Najbizarniji svadbeni običaji na svetu Foto: Hrvoje Mareković / Alamy / Profimedia

2. Mladoženja ne usmerava stopala prema mladi

Možda zvuči čudno, ali Majkl Kasara kaže kako godinama primećuje da zaljubljeni muškarci na fotografijama nesvesno uvek usmere stopala prema svojoj partnerki.

Ako su stopala okrenuta od nje, deluje kao da želi da pobegne.

3. Nedostatak oduševljenja pri prvom pogledu na mladu

Prvi pogled para jedno na drugo na dan venčanja često je emotivan trenutak, ali ne uvek.

Foto: sondem / Alamy / Profimedia

Pagoada se seća mladoženje koji je, ugledavši mladeu, rekao: "Aha, mislio sam da ćeš biti više sređena."

Bio je očito zaokupljen sobom, a ne njome, i nije je voleo onako kako bi trebalo na njihov dan.

4. Mladenci nisu "opsednuti" jedno drugim

"Ako mladoženja nije barem malo opsednut mladom, to mi je znak upozorenja", kaže Nol.

Foto: Shutterstock

Kod srećnih parova, čak i tokom brzog pogleda, vidi se da mu je stalo, da je proverava, pazi je, smiruje. S druge strane, potpuni nedostatak nežnosti, ili kad jedan partner očajnički traži pažnju dok drugi odbija dodir, može da ukazuje na dublje probleme.

"Jedan par sam pitala da se poljube, a mlada je doslovno držala dah, kao da joj je odvratno", kaže Pagoada.

bugarsko venčanje Foto: Halyna Kubei / Alamy / Profimedia

Još gore je kad partner odbija da sarađuje, poput mladoženje koji nije hteo ni da se nasmeši na fotografijama i rekao: "Nasmejaću se kad mi to bude iskreno."

5. Više uživaju s prijateljima nego jedno s drugim

Ako neko od mladenaca "oživi" tek kad je okružen prijateljima, to može da bude znak da mu/joj nije baš stalo do partnera, piše Huff Post.

"Kad više uživaš u društvu nego u intimnim trenucima s partnerom, to je za mene crvena zastavica", kaže O’Brajen.

venčanje Foto: Lars Christensen / Panthermedia / Profimedia

"Ako mladoženja ignoriše želje mlade kako bi se provodio sa svojim društvom, to mi je znak da nešto nije u redu. Sve što treba da uradiš je da se nasmeš i podržiš je – nije to teško", dodaje Noll.

Ipak, većina brakova počinje iskreno

Ovi primeri mogu da zvuče obeshrabrujuće, ali dobra vest je da većina parova zaista želi brak i zrače srećom.

"Kod većine njih vidi se da su čekali ovaj dan čitav svoj život", kaže Pagoada.

Međutim, uvek će postojati oni retki slučajevi koji se pamte, poput mladoženje koji je odbio da se slika sa sopstvenom majkom i bio agresivan prema osoblju. "Još uvek su u braku, i iskreno, šokirana sam. Ali ne vidim da će to potrajati – jednom će nekome toga biti dosta", zaključila je O’Brajen.

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