Početkom januara ove godine Slovačku je potresla vest o smrti jednog od najbogatijih ljudi u zemlji, biznismena i bivšeg šefa Železnica Slovačke Republike Mihala Lazara (66). Preminuo je posle teške i duge bolesti, a za sobom je ostavio suprugu Ivete (65) i burnu priču o navodnoj tajnoj vezi koja sada ponovo potresa javnost.

Naime, bivša misica Slovačke, Danijela Kralevič (39), poznata i po slučaju saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubila studentkinja Linh (18), šokirala je pratioce na društvenim mrežama novim objavama. Na fotografijama koje je podelila vidi se s trudničkim stomakom, dok je na drugoj slici pokojni Lazar prikazan kako u naručju drži bebu.

Foto: EMIL VAŠKO / News and Media / Profimedia

„Nedostaješ meni i našoj ćerki“, napisala je Kralevič ispod fotografija, izazvavši buru komentara i nevericu javnosti.

Ljubavna priča iz senke

Lazarova smrt 21. januara odjeknula je širom zemlje. Iako je bio u braku sa Ivetom, kako piše slovački dnevnik Čas, biznismen je više od 17 godina bio u ljubavnoj aferi sa Danijelom Kralevič. Nakon njegove smrti, bivša mis je počela da objavljuje zajedničke fotografije i da javno govori o njihovom odnosu, što je dodatno uznemirilo Lazarovu udovicu.

Foto: Printscreen/ Instagram/ danielakralevich

Tri meseca posle njegove smrti, Kralevič je objavila pomenute fotografije uz emotivnu poruku o „našoj ćerki“. Mediji su odmah preneli da bi time mogla ponovo da isprovocira Ivetu Lazarovu, sa kojom je već bila u sudskom sporu.

Prema pisanju Časa, sud je naredio Kralevič da ukloni sa mreža sve objave koje se odnose na Mihala Lazara i njegovu porodicu. Ipak, odluka još nije pravosnažna jer bivša mis može da se žali na presudu.

Foto: Printscreen/ Instagram/ danielakralevich

Tragedija na pešačkom prelazu

Danijela Kralevič već duže vreme puni novinske stupce zbog tragične nesreće u Bratislavi, koja se dogodila 21. septembra 2020. godine. Tada je svojim luksuznim SUV-om na pešačkom prelazu udarila osamnaestogodišnju studentkinju Linh, koja je od zadobijenih povreda preminula.

Policija je saopštila da vozač nije poštovao ograničenje brzine. Prema navodima medija, Kralevič je nakon sudara ostala da sedi u automobilu, dok su se spasioci borili za život devojke. Jedino što je navodno pitala bilo je: „Da li je živa?“

Foto: Printscreen/ Instagram/ danielakralevich

U junu 2021. godine, sud u Bratislavi osudio ju je na dve godine i sedam meseci zatvora uslovno na četiri godine, uz zabranu vožnje i obavezu da porodici nastradale plati više od 1,1 milion čeških kruna. Ipak, i ona i tužilac su se žalili, pa je slučaj ponovo otvoren 27. oktobra.

Tog dana, Danijela se prvi put suočila licem u lice sa roditeljima nastradale devojke, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. „Ako bude proglašena krivom, a testovi ne pokažu prisustvo alkohola ili droga, najverovatnije će opet dobiti uslovnu kaznu, jer je to uobičajena praksa kod sličnih slučajeva“, objasnio je advokat Vlačok za list Nový Čas.