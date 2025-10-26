Slušaj vest

Sveta Petka je izuzetno poštovana svetiteljka, koju Srpska pravoslavna crkva slavi na dan 27. oktobra. Mnogi se pitaju da li na dan kada vernici obeležavaju praznik Prepodobne mati Paraskeve treba postiti.

Crkveni kalendar propisuje da se na ovaj dan mrsi, ali u nekim delovima Srbije se uvrežio običaj da samo žene poste i to šest dana uoči Svete Petke. Zatim, sedmi dan, na praznik velike svetiteljke, i one mrse.

Sveta Paraskeva Rimljanka
Postoje porodice koje se tradicionalno drže iste trpeze godinama, ne mareći za verske običaje, ali pravila kažu da postoje mrsne i posne slave.

Sveta Petka

Prema verovanju, na ovaj dan žene ne mese hleb, ali pripremaju ručak na uobičajen način. Noć uoči praznika se čitava porodica moli za pomoć svetiteljki, a na praznik žene ne peru veš i ne bave se ručnim radovima.

