Tradicionalno sečenje kupusa nožem često dovodi do nejednakih komadića i oduzima dragoceno vreme, ali postoji jednostavan trik koji koriste iskusni kuvari i koji omogućava da za manje od tri minuta dobijete savršeno tanke i jednake tračice.

Ključ je u korišćenju ribala ili velikog rendea za kupus, umesto noža za sečenje tračica.

Prvo se priprema kupus: uklanjaju se spoljašnji oštećeni listovi, celo srce kupusa prepolovi i četvrtine se oslobađaju tvrdog korena. Zatim se četvrtina kupusa postavlja ravnim delom na sto i čvrsto drži za vrh dok se laganim, ali čvrstim potezima pritiska preko oštrica. Rezultat su savršeno iseckane, tanke trake u nekoliko sekundi.

Koristite rende za ravnomerno sečenje kupusa na trake Foto: Profimedia

Rendanje kupusa omogućava jednaku debljinu traka, što je važno za ukus i teksturu salate, jer podjednako upijaju marinadu. Za hrskaviji i sočniji kupus preporučuje se dodavanje kašičice soli i masiranje rukama 1–2 minuta nakon seckanja.

Ovaj trik štedi vreme i čini pripremu salate znatno jednostavnijom i prijatnijom.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Evo kako pravilno pripremati kiseli kupus