Slušaj vest

Tradicionalno sečenje kupusa nožem često dovodi do nejednakih komadića i oduzima dragoceno vreme, ali postoji jednostavan trik koji koriste iskusni kuvari i koji omogućava da za manje od tri minuta dobijete savršeno tanke i jednake tračice.

Ključ je u korišćenju ribala ili velikog rendea za kupus, umesto noža za sečenje tračica.

Prvo se priprema kupus: uklanjaju se spoljašnji oštećeni listovi, celo srce kupusa prepolovi i četvrtine se oslobađaju tvrdog korena. Zatim se četvrtina kupusa postavlja ravnim delom na sto i čvrsto drži za vrh dok se laganim, ali čvrstim potezima pritiska preko oštrica. Rezultat su savršeno iseckane, tanke trake u nekoliko sekundi.

profimedia0290986738.jpg
Koristite rende za ravnomerno sečenje kupusa na trake Foto: Profimedia

Rendanje kupusa omogućava jednaku debljinu traka, što je važno za ukus i teksturu salate, jer podjednako upijaju marinadu. Za hrskaviji i sočniji kupus preporučuje se dodavanje kašičice soli i masiranje rukama 1–2 minuta nakon seckanja.

Ovaj trik štedi vreme i čini pripremu salate znatno jednostavnijom i prijatnijom.

(Kurir.rs/Najžena)

Ne propustiteŽenaSorta kupusa koja nije za kiseljenje: Privlači izgledom, a raspadne se u kaci pre decembra
Kiseli kupus u kaci
ŽenaDa li znate kada se kiseli kupus? U narodu važi jedno pravilo - evo tačnog datuma
Kiseli kupus u kaci
ŽenaKupus kao obloga za otečene noge je spas: Pazite ako na koži imate ovo, nikako ga ne smete stavljati
profimedia-0920127754.jpg
ŽenaKoji je najbolji način da odaberete kupus za zimnicu? Na ove delove glavice obavezno obratite pažnju, puni su ove hemikalije
kupus-brokoli-povrce.jpg

 VIDEO: Evo kako pravilno pripremati kiseli kupus

Evo kako pravilno pripremiti kiseli kupus, da bi trajao čitave zime! Domaćica iz Ostre otkrila tajnu zimnice: jedan sastojak je ključan! Izvor: Kurir televizija