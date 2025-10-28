Slušaj vest

Neka vam osnovna smesa bude ista, ali dekoraciju možete da menjate. Mini zalogaji će ukrasiti svaku svečanu trpezu i odlično su predjelo uz salate i šunke. Takođe, ovo možete i sa decom da pravite jer se ne koristi šporet i oni će uživati u tome što mogu da iskažu kreativnost.

Slane kuglice idealno su predjelo za svaku svečanu trpezu Foto: Shutterstock

Sastojci:

5 kuvanih jaja

2, 3 čena belog luka

majonez

Za dekoraciju:

orasi

1 manji krastavac

rotkvice

1 šargarpa

zeleni začini (suvi ili sveži)

maslina

sušeni paradajz

mlevena paprika

Slane kuglice idealno su predjelo za svaku svečanu trpezu Foto: Zoonar/Yana Gayvoronskaya, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Priprema:

Izrendajte sir, jaja i luk. Dodajte jedno 5 kašika majoneza i sve sjedinite. Podelite smesu u 5 činija. U prvu činiju dodajte rendane rotkvice i dobro sjedinite. Dodajte i kašiku majoneza. Napravite kuglice i uvaljajte u preostale rendane rotkvice.

U drugu činiju dodajte sitno seckan krastavac i promešajte. Napravite kuglice i jedne uvaljajte u običan susam, a druge u crno beli susam. U treću činiju dodajte rendanu šargarepu i sjedinite, pa u vadite kašikom smesu, stavite orah i napravite kuglice. Uvaljajte u mlevene orahe.

U četvrtu dodajte iseckani mladi luk, promešajte, napravite loptice i uvaljajte u sveže iseckane začine ili suve začine. U četvrtu posudu dodajte iseckani sušeni paradajz (ne mora) i promešajte. Kašikom vadite smesu, stavite maslinu i oblikujte loptice. Uvaljajte u mlevenu papriku. Posolite po želji, a majoneza isto dodajte ako vidite da fali.

(Kurir.rs/Informer)

Pogledajte video: Kako da napravite krokete od krompira?