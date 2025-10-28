Slušaj vest

Neka vam osnovna smesa bude ista, ali dekoraciju možete da menjate. Mini zalogaji će ukrasiti svaku svečanu trpezu i odlično su predjelo uz salate i šunke. Takođe, ovo možete i sa decom da pravite jer se ne koristi šporet i oni će uživati u tome što mogu da iskažu kreativnost.

Slane kuglice u okruglom tanjiru
Slane kuglice idealno su predjelo za svaku svečanu trpezu Foto: Shutterstock

Sastojci:

Za dekoraciju:

  • orasi
  • 1 manji krastavac
  • rotkvice
  • 1 šargarpa
  • zeleni začini (suvi ili sveži)
  • maslina
  • sušeni paradajz
  • mlevena paprika
Slane kuglice u ovalnom tanjiru
Slane kuglice idealno su predjelo za svaku svečanu trpezu Foto: Zoonar/Yana Gayvoronskaya, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Priprema:

Izrendajte sir, jaja i luk. Dodajte jedno 5 kašika majoneza i sve sjedinite. Podelite smesu u 5 činija. U prvu činiju dodajte rendane rotkvice i dobro sjedinite. Dodajte i kašiku majoneza. Napravite kuglice i uvaljajte u preostale rendane rotkvice.

U drugu činiju dodajte sitno seckan krastavac i promešajte. Napravite kuglice i jedne uvaljajte u običan susam, a druge u crno beli susam. U treću činiju dodajte rendanu šargarepu i sjedinite, pa u vadite kašikom smesu, stavite orah i napravite kuglice. Uvaljajte u mlevene orahe.

U četvrtu dodajte iseckani mladi luk, promešajte, napravite loptice i uvaljajte u sveže iseckane začine ili suve začine. U četvrtu posudu dodajte iseckani sušeni paradajz (ne mora) i promešajte. Kašikom vadite smesu, stavite maslinu i oblikujte loptice. Uvaljajte u mlevenu papriku. Posolite po želji, a majoneza isto dodajte ako vidite da fali.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteŽenaKuglice sa susamom: Predjelo bez kojeg nije mogla da se zamisli slavska trpeza!
kugliceodsirasusama-1.jpg
ŽenaIdealno slavsko predjelo: Kremasta susam salata oduševiće vaše goste, brzo se sprema i ne zahteva stajanje kraj šporeta
stockphotosesameandsourcream1368044936.jpg
ŽenaKako servirati predjelo? Isprobajte ove tri genijalne ideje koje će oduševiti vaše goste
svecanja-trepeza-hrana-slavlje-praznici.jpg
ZabavaZA OVAKVE BAJADERE SIGURNO NISTE NI ČULI! - Idealno hladno predjelo
pileca-bajadera.jpg

Pogledajte video: Kako da napravite krokete od krompira? 

Kroketi od krompira Izvor: Instagram/Cookist wow