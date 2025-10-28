5 vrsta slanih kuglica od jedne smese: Slavsko predjelo koje prvo nestaje sa stola
Neka vam osnovna smesa bude ista, ali dekoraciju možete da menjate. Mini zalogaji će ukrasiti svaku svečanu trpezu i odlično su predjelo uz salate i šunke. Takođe, ovo možete i sa decom da pravite jer se ne koristi šporet i oni će uživati u tome što mogu da iskažu kreativnost.
Sastojci:
- 5 kuvanih jaja
- 2, 3 čena belog luka
- majonez
Za dekoraciju:
- orasi
- 1 manji krastavac
- rotkvice
- 1 šargarpa
- zeleni začini (suvi ili sveži)
- maslina
- sušeni paradajz
- mlevena paprika
Priprema:
Izrendajte sir, jaja i luk. Dodajte jedno 5 kašika majoneza i sve sjedinite. Podelite smesu u 5 činija. U prvu činiju dodajte rendane rotkvice i dobro sjedinite. Dodajte i kašiku majoneza. Napravite kuglice i uvaljajte u preostale rendane rotkvice.
U drugu činiju dodajte sitno seckan krastavac i promešajte. Napravite kuglice i jedne uvaljajte u običan susam, a druge u crno beli susam. U treću činiju dodajte rendanu šargarepu i sjedinite, pa u vadite kašikom smesu, stavite orah i napravite kuglice. Uvaljajte u mlevene orahe.
U četvrtu dodajte iseckani mladi luk, promešajte, napravite loptice i uvaljajte u sveže iseckane začine ili suve začine. U četvrtu posudu dodajte iseckani sušeni paradajz (ne mora) i promešajte. Kašikom vadite smesu, stavite maslinu i oblikujte loptice. Uvaljajte u mlevenu papriku. Posolite po želji, a majoneza isto dodajte ako vidite da fali.
