Nema ništa gore nego kad planirate da napravite sarmuili neko drugo jelo od kiselog kupusa, a on je postao mekan. Neretko se događa da umesto prijatne hrskavosti glavice postaju gnjecave i kvare svako jelo. Ukoliko vam se to desi, nemojte očajavati, niti bacati ukiseljene glavice. Postoji nekoliko jednostavnih trikova pomoću kojih možete da spasite ovu zimnicu i vratite kupusu svežinu i čvrstoću. Rumunske domaćice primenjuju nekoliko metoda da kiselom kupusu povrate hrskavost.

Kiseli kupus najčešće postaje mekan i gnjecav zbog nedostatka soli. Da biste ga spasili, izvadite ga iz presolca, operite ga i napravite novu salamuru. Na litar vode dodajte kašiku morske soli; u zavisnosti od toga koliko burence imate, povećajte količinu vode i soli. Trik je u tome što morska so sprečava rast bakterija koje utiču na to da kupus postane gnjecav.

Kiseli kupus Foto: Shutterstock

Još jedan način da spasite kiseli kupus koji počinje da omekšava jeste da u burence dodate narezan ili izrendan koren rena. Ren ima antibakterijska svojstva i pomaže u čišćenju mutnog presolca. Slično tome, nekoliko stabljika celera može kiselom kupusu da vrati ukus i da ujedno ojača glavice.

Tradicionalno, Rumunke obavezno pretaču presolac: prelivaju ga iz jedne posude u drugu, ali sa visine, kako bi "uhvatio" kiseonik. Ovaj postupak pomaže da se presolac izbistri i povrati prijatan okus, ali samo pod uslovom da presolac ne treba u potpunosti zameniti novim. Zatim burence sa kiselim kupusom stavite na neko hladno mesto, jer bi mogao previše da fermetiše ako je temperatura previsoka.

(Kurir.rs/Žena)

