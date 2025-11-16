Slušaj vest

Melinda Lindmark, 28-godišnja Šveđanka, danas je sinonim za posvećenost i uspeh u svetu fitnesa. Kao tinejdžerka je počela da trenira, a njen trud ju je doveo do toga da je danas prati više od milion ljudi na društvenim mrežama.

Melinda redovno deli savete o zdravom životu, pokazuje svoje treninge i objavljuje šta jede, motivišući druge da žive zdravije. Njeno telo, isklesano mišićavim rukama i savršenom definicijom, svedoči o njenoj posvećenosti i stručnosti.

Hvaljena od žena, kritikovana od muškaraca

Dok žene traže njene savete kako bi i same postigle zavidnu formu, muškarci često ostavljaju negativne komentare ispod njenih objava. „Molim te, nemoj da poziraš u donjem vešu, užasno je,“ napisao je jedan korisnik, dok drugi dodaje: „Devojko, zašto želiš da izgledaš kao muško?“

Među komentarima su i oni sa primesama "komplimenta": „Prelepa si, ali zastrašujuća – nisi nimalo nežna.“

Melinda se na ove kritike osvrće s humorom i sigurnošću: „Nije me briga šta kažu muškarci koji mogu samo da sanjaju o mojim mišićima. Kompleksi se ne leče ispod mojih fotografija,“ poručila je.

Komentari ne staju

Na njenim objavama mogu se naći i ovakve poruke:„Izgledaš kao Hulkova mlađa sestra.“ „Previše treniraš, hoće li ti uskoro ruke eksplodirati?“ „Kladim se da možeš da me prebiješ na rvanje.“

Ali Melinda, uprkos svemu, nastavlja svojim putem, pokazuje svoje telo i nastavlja da inspiriše. Melinda je živi dokaz da se trud i posvećenost isplate, ali i da uspeh uvek izaziva podeljena mišljenja. Njena poruka je jasna: „Radim na svom telu i životu zbog sebe, a ne zbog tuđih očekivanja.“

