Jedna korisnica TikToka podelila je neprijatno iskustvo nakon što je, tokom posete svom dečku, u njegovom kupatilu pronašla predmete koji su je naveli da posumnja u njegovu vernost. Loren, kako se predstavlja na društvenim mrežama, provela je kod njega vikend, ali je idilu prekinuo trenutak kada je odlučila da se istušira.

Sumnjivi tragovi u kupatilu

U videu koji je brzo postao viralan i skupio skoro četiri miliona pregleda, Loren je pokazala policu u kupatilu prepunu proizvoda koji su joj, kako kaže, "sledili krv u žilama". Među njima su bili tonik za lice, gel za tuširanje s mirisom vanile i trešnje, te ulje za brijanje s mirisom kašmira, svi namenjeni ženama.

"Nakon ovoga, odlazim. Ne vraćam se", poručila je odlučno u snimku.

Kako je nastavila da razgleda, primetila je još predmeta koji su joj delovali sumnjivo – dve vodice za ispiranje usta, dva različita šampona i dva regeneratora, što je protumačila kao "njegovo i njeno". Poslednji dokaz bio je parfem marke Victoria’s Secret, sakriven u ormariću ispod umivaonika, iza kutije s flasterima za bubuljice.

Reakcije i suočavanje

Objava je izazvala brojne reakcije. Neki korisnici su komentarisali da je "očito da je muškarac oženjen", dok su drugi nagađali da možda ima devojku na daljinu koja povremeno boravi kod njega. Bilo je i onih koji su stali u njegovu odbranu, tvrdeći da su proizvodi mogli da ostanu od bivše partnerke. "Možda je dečko gej", našalio se neko.

U kasnijem videu Loren je otkrila da se suočila s muškarcem. On je tvrdio da svi proizvodi pripadaju njegovoj sestri, ali ona mu nije poverovala. Odbila je da prihvati objašnjenje, spakovala stvari i napustila njegov stan.

