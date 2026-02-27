Slušaj vest

Biljke su najlepši način da domu udahnete život, toplinu i spokoj. One ne samo da oplemenjuju prostor, već utiču i na raspoloženje, smanjuju stres i stvaraju osećaj povezanosti s prirodom – čak i u srcu grada. I dok mnogi misle da je briga o biljkama komplikovana, istina je da postoje vrste koje praštaju i zaborav i neredovno zalivanje, a pritom izgledaju kao da im svakodnevno posvećujete pažnju.

Ako ste ove jeseni rešili da unesete malo zelenila u svoj dom, a niste vešti s cvećem, imamo pravu listu za vas. Ove sobne biljke su otporne, ne traže mnogo, a zauzvrat donose bujnost, svežinu i živu energiju u svaki kutak. Dovoljno je samo malo svetlosti, povremeno zalivanje, i uživaćete u zelenom miru koji oplemenjuje svaki enterijer.

Peperomija

Poznata i kao gumena biljka ili paprovica, peperomija je čest izbor upravo zato što je laka za održavanje i ima prelepe ukrasne listove.

Potiče iz tropskih krajeva, a postoji više od hiljadu poznatih vrsta. Sigurno ćete pronaći bar jednu koja će savršeno uspeti u vašem domu. Voli polusenku, a previše svetlosti može da izazove tamnjenje listova. Ne traži mnogo vlage – leti je dovoljno zalivati jednom nedeljno, a zimi tek toliko da se zemlja ne isuši.

Kineski dolar (Pilea peperomioides)

Kineski dolar je sobna biljka koja se lako uzgaja i podnosi gotovo sve uslove. Sporo raste, ali je idealna da popuni prazan kutak u domu.

Poznata je i kao "biljka misionara", jer ju je četrdesetih godina prošlog veka norveški misionar Agnar Espegren doneo iz Kine u Norvešku, odakle se proširila po Evropi. Naraste do 30 centimetara visine i, iako izgleda nežno, zapravo je veoma otporna i jednostavna za negu.

Trolisna lozica (grožđani bršljan)

Ova penjačica je zahvalna i nezahtevna – lako se uzgaja, oprašta ako je ponekad zaboravite zaliti i unosi dašak tropske svežine u svaki prostor. Ima bujan rast i tri nazubljena zelena lista obrasla sitnim dlačicama.

Tokom leta može se držati napolju, u senci, dok zimi voli toplinu i povremeno orošavanje listova. Od proleća do jeseni zaliva se obilno, a zimi vrlo retko. Razmnožava se reznicama.

Norfolški bor (Araucaria heterophylla)

Ova elegantna sobna biljka donosi prazničnu atmosferu tokom cele godine.

Potrebno joj je mnogo svetlosti i ravnomerno vlažno tlo. Sporo raste, ali veći primerci izgledaju impozantno i mogu dominirati prostorijom.

Difenbahija

Dekorativna biljka prepoznatljiva po svojim duguljastim ovalnim listovima prošaranim belom i zelenom bojom.

Ne voli direktno sunce, ali voli toplinu (iznad 20°C). Ako je izložite hladnoći, zemlja treba da bude suvlja, a biljku treba postepeno vraćati na toplije mesto.

Svekrvin jezik (Sansevieria trifasciata)

Sanseverija je jedna od najotpornijih sobnih biljaka koja preživljava gotovo sve uslove.

Njeni uspravni listovi daju prostoru moderan izgled, a biljka istovremeno pomaže u pročišćavanju vazduha. Veoma je jednostavna za održavanje i idealna za početnike.

Filodendron

Jedna od najlakših biljaka za uzgoj u zatvorenom prostoru.

Bilo da se odlučite za uspravnu ili puzavu vrstu, filodendron će uspešno rasti i u manje idealnim uslovima. Čak i početnici u gajenju biljaka s njim lako uspevaju.

ZZ biljka (Zamioculcas zamiifolia)

Ova sukulentna biljka poreklom iz Afrike postala je hit krajem 20. veka zahvaljujući holandskim uzgajivačima.

Njeni listovi su sjajni, a zbog zanimljivog izgleda i jednostavne nege često se koristi u modernom uređenju enterijera. Odlično uspeva i kod onih koji nisu ljubitelji ili poznavaoci biljaka.

Zeleni ljiljan (Chlorophytum comosum)

Poznat i kao pauk-biljka, potiče iz južne Afrike i veoma je zahvalna za gajenje.

Osim što lepo izgleda, poznat je i po tome što pročišćava vazduh i povećava njegovu vlažnost. Možete ga držati na prozoru, u visećoj saksiji ili u kupatilu – zadovoljan je dokle god dobija makar malo svetlosti.

Singonij (Syngonium vellozianum)

Brzorastuća penjačica sa lišćem u obliku srca. Preporučuje se da joj u saksiju postavite štap obložen mahovinom kako bi mogla da se penje.

Ne treba je stavljati u viseće saksije jer ima krhku stabljiku. Voli svetlo, ali ne i direktno sunce, a propuh joj ne prija. Leti se zaliva 2-3 puta nedeljno, a zimi jednom.

Voštani cvet (Hoya carnosa)

Poznata i kao hoja ili voštana biljka, ova tropska penjačica ima debele, voštane listove koji zadržavaju vodu.

Zbog toga ne zahteva često zalivanje. U povoljnim uslovima stvara grozdove mirisnih, voštanih cvetova u obliku zvezde koji traju nedeljama.

Fikus

Fikus Foto: Profimedia

Vrlo raznovrsna i otporna grupa biljaka koja se često gaji u zatvorenom prostoru.

Može biti od puzavice do malog drveta, sa sjajnim listovima različitih oblika i boja. Iako potiče iz tropskih krajeva, fikus se lako prilagođava različitim uslovima i omiljen je izbor u mnogim domovima.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Sobne biljke koje cvetaju: