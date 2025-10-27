Zašto ulje nikada ne treba prosipati u sudoperu? Ne slutite kakve greške pravite, mogu biti čak i opasne
Mnogi ljudi prilikom pripreme jela imaju naviku da nakon kuvanja prospu iskorišćeno ulje u sudoperu, ali stručnjaci objašnjavaju da ovaj postupak može izazvati velike probleme.
Osim što uzrokuje začepljenje cevi u kući, nakupljeno ulje u kanalizacionom sistemu stvara ogromne naslage masti. Ovi čepovi, koji se sastoje od stvrdnutog ulja i vlažnih maramica, mogu blokirati čitave kanalizacione mreže.
Mnogi nisu sigurni šta da urade sa otpadnim uljem, objašnjava Suzan Mekenzi, koja se bavi recikliranjem ulja iz prehrambene industrije.
"Ulje začepljuje odvode i kanalizaciju, što izaziva brojne probleme vodovodnim kompanijama i okolini. Većina otpadnog ulja koje ne završi u odvodu baca se u običan otpad i završava na deponijama", rekla je Mekenzi.
Osim začepljenja, izlivanje ulja je štetno i za reke i jezera.
"Kada ulje dospe u vodotokove, to je pogubno za životinjski svet. Smanjuje nivo kiseonika u vodi, guši živa bića, čini vodu toksičnom i remeti čitav ekosistem", tvrdi Mekenzi.
Neki smatraju da su tečna ulja, poput maslinovog, sigurnija jer ostaju u tečnom stanju na nižim temperaturama. Mekenzi ipak naglašava da je to pogrešno.
"Nijedno ulje nikada ne bi smelo da se baca u odvod", rekla je.
Čak se i maslinovo ulje brzo stvrdne na nižim temperaturama, što ga čini jednako štetnim kao i čvršće masti, poput onih koje ostaju nakon pečenja mesa.
"Čak i ulja koja ostaju tečna na niskim temperaturama oblažu cevi, vremenom se stvrdnu, hvataju druge otpatke i izazivaju začepljenja. Na kraju, svejedno zagađuju vodu", objašnjava ona.
(Kurir.rs/Lepa&Srećna)
