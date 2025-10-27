Slušaj vest

Mnogi ljudi prilikom pripreme jela imaju naviku da nakon kuvanja prospu iskorišćeno ulje u sudoperu, ali stručnjaci objašnjavaju da ovaj postupak može izazvati velike probleme.

Osim što uzrokuje začepljenje cevi u kući, nakupljeno ulje u kanalizacionom sistemu stvara ogromne naslage masti. Ovi čepovi, koji se sastoje od stvrdnutog ulja i vlažnih maramica, mogu blokirati čitave kanalizacione mreže.

Mnogi nisu sigurni šta da urade sa otpadnim uljem, objašnjava Suzan Mekenzi, koja se bavi recikliranjem ulja iz prehrambene industrije.

Ulje ne treba prosipati u sudoperu Foto: Shutterstock

"Ulje začepljuje odvode i kanalizaciju, što izaziva brojne probleme vodovodnim kompanijama i okolini. Većina otpadnog ulja koje ne završi u odvodu baca se u običan otpad i završava na deponijama", rekla je Mekenzi.

Osim začepljenja, izlivanje ulja je štetno i za reke i jezera.

"Kada ulje dospe u vodotokove, to je pogubno za životinjski svet. Smanjuje nivo kiseonika u vodi, guši živa bića, čini vodu toksičnom i remeti čitav ekosistem", tvrdi Mekenzi.

Neki smatraju da su tečna ulja, poput maslinovog, sigurnija jer ostaju u tečnom stanju na nižim temperaturama. Mekenzi ipak naglašava da je to pogrešno.

"Nijedno ulje nikada ne bi smelo da se baca u odvod", rekla je.

Ulje ne treba prosipati u sudoperu Foto: Shutterstock

Čak se i maslinovo ulje brzo stvrdne na nižim temperaturama, što ga čini jednako štetnim kao i čvršće masti, poput onih koje ostaju nakon pečenja mesa.

"Čak i ulja koja ostaju tečna na niskim temperaturama oblažu cevi, vremenom se stvrdnu, hvataju druge otpatke i izazivaju začepljenja. Na kraju, svejedno zagađuju vodu", objašnjava ona.

Pogledajte video: Kako da otpušite odvod u sudoperi