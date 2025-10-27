Slušaj vest

Beki-Džo Alen iz Liverpula 2015. godine postala je ponosna majka trojki – već samo rođenje tri bebe u isto vreme bilo je ogromno iznenađenje. Međutim, ono što je usledilo nakon toga potpuno je nadmašilo očekivanja. Beki je na svet donela tri sina – Romana, Roka i Roana. Nakon šest nedelja provedenih na odeljenju intenzivne nege, mališani su konačno mogli da se vrate kući.

Neverovatna sličnost među braćom

Vrlo brzo, prijatelji i poznanici počeli su da primećuju da dečaci izgledaju gotovo identično. Iako je uobičajeno da trojke liče jedna na drugu, u ovom slučaju sličnost je bila toliko izražena da je delovala gotovo nestvarno. Beki je odlučila da proveri da li je reč o pukoj slučajnosti i poslala je DNK uzorke na analizu.

Rezultat koji je zapanjio i lekare

Testiranje je pokazalo da su Roman, Rok i Roan genetski identične trojke, što je izuzetno redak slučaj – šanse da se to dogodi prirodnim putem procenjuju se na čak jedan prema 200 miliona. Drugim rečima, dečaci su genetski potpuno isti u svakom pogledu.

- Kada su bili novorođenčad, bilo je jako teško razlikovati ih, ali ja ih nikada nisam pomešala. Doktori su mi u bolnici rekli da nisu identični, ali ljudi oko nas jednostavno nisu mogli da ih razlikuju. Kada sam saznala da jesu, bila sam u šoku – nisam to očekivala. Ipak, rezultat testa mi je objasnio mnogo toga, prisetila se Beki za Daily Mail.

Ponosna porodica iz Liverpula

Tridesetjednogodišnja Beki pored trojki ima i stariju ćerku Indijanu, koja, kako kaže, ni najmanje nije ljubomorna na svoju mlađu braću.

Od prevremenog rođenja do zdravih dečaka

Roman, Rok i Roan rođeni su u 31. nedelji trudnoće i svaki je težio manje od kilogram i po. Ipak, uz brigu i ljubav porodice, dečaci su napredovali i danas su zdravi, veseli i snažni osmogodišnjaci – pravo čudo prirode koje i dalje izaziva divljenje svih koji ih upoznaju.

