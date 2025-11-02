- Mora će presušiti, gore se srušiti, ali Hristova slava neće proći.

- Smrt je preobraženje. Ne plašite se smrti već Suda Božijeg.

- Tvoja duša pripada Onome koji ti je tu dušu dao.

- Neprestano budi usmeren ka Bogu i zbog toga, Gospod će dati sve što ti je potrebno.

- Bog ne ostavlja čoveka, nego čovek Boga.

- Pravednik se ne plaši Boga.

- Bog je beskrajna ljubav, beskrajna dobrota i beskrajna pravda. Ko voli dobrotu i pravdu, voli i Boga, i Bog će njega kao rođenog sina zavoleti.

- Samo srcem punim ljubavi moguće je izobličavati grehe drugog čoveka. Srećan će biti onaj ko se nauči voleti. Ne mislite da je ljubav urođen talenat. Voleti se uči i dužni smo da to činimo.

- U duhovnom životu ništa se ne može učiniti bez žrtve prema Bogu i bližnjem. Nećeš se naučiti voleti bez žrtve. Bog neće primiti prazne reči, On hoće ljubav i dobra dela.

- Živi tako da te ne voli samo Bog. I ljudi treba da te zavole. Ništa nije iznad toga.

- Ako je neko bolestan i potreban mu je lek izdaleka, možda i noću, kroz šumu u kojoj su vukovi, a ti bez razmišljanja kreneš da mu pomogneš - e to je ljubav.

- Ako imaš sve, a ljubavi nemaš, smatraj da nemaš ništa. U poslednjim vremenima ljude će spasti ljubav, smirenje i dobrota. Dobrota će otvoriti vrata raja. Smirenje će ljude tamo uvesti. A ljubav će Boga pokazati.

- Na Zemlji ne postoji čovek koji bi u potpunosti mogao objasniti šta je ljubav. Ovde je nemoguće to potpuno shvatiti.

- Ako mrziš makar jednog čoveka, u njegovom liku mrziš samog Hrista i daleko si od Carstva Nebeskog.

- Čovek se kroz život uči veri i ljubavi. Neprijatelj ljubavi je egoizam. On ne daje ništa dobro, samo traži - i malo su mu sva bogatstva ovog sveta.