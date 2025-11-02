Kako prepoznati pravu ljubav? Mudrosti i pouke starca Gavrila koje će vam promeniti život
Starac Gavrilo iz Gruzije, ili arhimandrit Gavrilo Urgebadze, bio je duhovnik i isposnik rođen 1929. godine koji je ceo svoj život posvetio molitvi, postu i slušanju Božje volje. Poznat je po mnogim čudima i duhovnim poukama koje su i danas izvor inspiracije za vernike.
Jedna od njegovih najupečatljivijih izjava glasi: "Čovek bez ljubavi je kao krčag bez dna".
Ova mudrost odražava duboku duhovnu istinu koju je starac Gavrilo naglašavao.
Krčag bez dna simbolizuje prazan posudu koja ništa ne može da zadrži. Slično tome, čovek bez ljubavi je unutrašnje prazan, nesposoban da prima i daje pravu radost i smisao u životu. Ljubav je, u ovom kontekstu, suštinska vrlina, koja ispunjava i povezuje ljude jedne sa drugima i sa Bogom. Bez ljubavi, pojedinac je kao taj krčag bez dna – ništa ne može da ostane u njemu, ništa se ne može izgraditi niti sačuvati.
Starčeve reči podsećaju nas na važnost ljubavi u svakodnevnom životu, kao i na njenu snagu da nas promeni i oplemeni. Njegova poruka duboko je ukorenjena u pravoslavnoj teologiji, gde je ljubav viđena kao osnova svakog istinskog duhovnog života i zajedništva.
Inače, grob starca Gavrila nalazi se u manastiru Samtavro u Gruziji, udaljenom oko 20 kilometara od Tbilisija. Hodočasnici često posećuju njegov grob u potrazi za duhovnim blagoslovom i podsticajem.
Njegove pouke, mudrosti i životni primer ostaju trajni izvor inspiracije ne samo za Gruzijce već i za pravoslavne vernike širom sveta, što ga čini jednim od najupečatljivijih savremenih svetitelja pravoslavlja, a prenosi ih Eparhija zvorničko-tuzlanska.
- Mora će presušiti, gore se srušiti, ali Hristova slava neće proći.
- Smrt je preobraženje. Ne plašite se smrti već Suda Božijeg.
- Tvoja duša pripada Onome koji ti je tu dušu dao.
- Neprestano budi usmeren ka Bogu i zbog toga, Gospod će dati sve što ti je potrebno.
- Bog ne ostavlja čoveka, nego čovek Boga.
- Pravednik se ne plaši Boga.
- Bog je beskrajna ljubav, beskrajna dobrota i beskrajna pravda. Ko voli dobrotu i pravdu, voli i Boga, i Bog će njega kao rođenog sina zavoleti.
- Samo srcem punim ljubavi moguće je izobličavati grehe drugog čoveka. Srećan će biti onaj ko se nauči voleti. Ne mislite da je ljubav urođen talenat. Voleti se uči i dužni smo da to činimo.
- U duhovnom životu ništa se ne može učiniti bez žrtve prema Bogu i bližnjem. Nećeš se naučiti voleti bez žrtve. Bog neće primiti prazne reči, On hoće ljubav i dobra dela.
- Živi tako da te ne voli samo Bog. I ljudi treba da te zavole. Ništa nije iznad toga.
- Ako je neko bolestan i potreban mu je lek izdaleka, možda i noću, kroz šumu u kojoj su vukovi, a ti bez razmišljanja kreneš da mu pomogneš - e to je ljubav.
- Ako imaš sve, a ljubavi nemaš, smatraj da nemaš ništa. U poslednjim vremenima ljude će spasti ljubav, smirenje i dobrota. Dobrota će otvoriti vrata raja. Smirenje će ljude tamo uvesti. A ljubav će Boga pokazati.
- Na Zemlji ne postoji čovek koji bi u potpunosti mogao objasniti šta je ljubav. Ovde je nemoguće to potpuno shvatiti.
- Ako mrziš makar jednog čoveka, u njegovom liku mrziš samog Hrista i daleko si od Carstva Nebeskog.
- Čovek se kroz život uči veri i ljubavi. Neprijatelj ljubavi je egoizam. On ne daje ništa dobro, samo traži - i malo su mu sva bogatstva ovog sveta.
(Kurir.rs/eparhijazt.com)
