Baklava čizkejk: Fenomenalna poslastica od koje će vam poći voda na usta, za sve prilike
4 pakovanja krem sira omekšana na sobnoj temperaturi
pola šolje šećera
pola šolje meda
2 kašičice ekstrakta vanile
1 šolja pavlake
4 jajeta
1 šolja slanih, pečenih, oljuštenih pistaća + još malo za ukrašavanje
1 pakovanje kora za baklavu
1/3 šolje neslanog putera, rastopljenog
1/4 šolje meda, za serviranje
Priprema:
Rernu zagrejte na 160 stepeni. Kalup obmotajte alu folijom. U jednoj posudi umutite krem sir. Dodajte šećer, med, ekstrakt vanile i pavlaku, pa opet umutite. Onda dodajte jaja i opet sve umutite.
Pistaće iseckajte na kockice. U testo dodajte šolju pistaća, a ostatak ostavite za preliv. Dobro mutite dok se sve ne sjedini.
Nanesite lagani sloj otopljenog putera između svaka 2 do 3 lista kore. Onda listove isecite na oblik šestougla. Premažite maslacem unutrašnjost kalupa, pa nežno podignite i prebacite naslagano testo u tepsiju i nežno ga pritisnite na dno. Preko pripremljene kore nanesite fil. Ostatak pistaća pospite po vrhu torte.
(Kurir.rs/Trpeza.rs)
