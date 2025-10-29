Slušaj vest

Ketrin de Noar, žena koja upravlja jednim od najvećih legalnih bordela u Evropi, podelila je detalje o ključnom bezbednosnom protokolu poznatom kao "pravilo osam sekundi". Ovo nije tek preporuka, već rigorozan protokol koji u svakom trenutku obezbeđuje zaštitu zaposlenih.

De Noar već duže vreme vodi ovaj posao, kroz koji dnevno prođe između 500 i 1.000 klijenata. U javnosti otvoreno govori o svojim iskustvima - od neobičnih anegdota do profila redovnih posetilaca. Uz vođenje posla, bavi se i istraživanjem seksualnog rada i ističe kako najčudnije priče često nemaju nikakve veze sa samim seksualnim činom. Međutim, bez obzira na razloge dolaska klijenata, De Noar naglašava da je bezbednost osoblja apsolutni prioritet.

U videu podeljenom na Instagramu, objasnila je da je upravo bezbednost “ključna karakteristika” kluba.

"Zato su sve sobe opremljene tasterima za paniku", napisala je. Iako su diskretni, njihova prisutnost je ključna za hitne procedure u bordelu, "Svaka zaposlena tačno zna gde se taster nalazi i obučena je kako i kada da ga koristi. Ako situacija postane neprijatna, preteća ili eskalira, zaposlena može brzo i tiho da pritisne taster".

Pritiskom na taster ne aktivira se nikakav zvuk u samoj sobi, što je namerno napravljeno kako klijent ne bi bio svestan da je pomoć pozvana, čime se sprečava dalja eskalacija. Međutim, u istom trenutku u sedištu obezbeđenja oglašava se sirena, a na monitorima se odmah prikazuje broj sobe iz koje je poziv upućen.

Ovaj sistem omogućava timu obezbeđenja da reaguje iznimno brzo – i to bukvalno u nekoliko sekundi. "Delujemo prema onome što nazivamo 'pravilom osam sekundi'. To znači da, nakon što se taster aktivira, osoblje obezbeđenja mora da stigne do sobe u okviru osam sekundi. Ovo nije samo smernica, ovo je strogi protokol", dodala je menadžerka, prenosi Večernji.hr.

Kako bi se osiguralo poštovanje ovog protokola, osoblje prolazi kroz redovne vežbe i treninge bazirane na različitim scenarijima, sve kako bi mogli što brže da se kreću kroz zgradu. Kada se alarm aktivira, najmanje dva telohranitelja jure prema sobi, otključavaju vrata i procenjuju situaciju kako bi je bezbedno smirili. U takvim situacijama, menadžeri poput De Noar pružaju podršku i rešavaju sve dalje korake kako bi obezbedili sigurnost svih uključenih strana.

