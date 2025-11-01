Slušaj vest

Vladeta Jerotićimao je zanimljivo mišljenjeo večnoj dilemi - ko treba da bude "šef" u kući, muškarac ili žena? Jedan od najvećih srpskih intelektualaca i najumnijih ljudi našeg doba održao je tada izuzetnu lekciju, u nekoliko rečenica objasnivši suštinu svega.

Porodica je osnova svakog društva i na njoj moraju jednako da rade obe strane. Stara izreka kaže da je žena stub kuće, a da li to znači i da je apsolutni vladar domaćinstva, odnosno glava iste? Ili je obrnuto? Polemike se vode valjda otkako je sveta i veka, ali često se smetne sa uma činjenica da to malo znači ko je glavni ukoliko unutar kruga ne postoje sklad, harmonija, međusobna podrška, težnja za zajedničkim rastom. I veliki Vladeta Jerotić svojevremeno se dotakao te večne teme.

"Ljubav je ta koja treba da bude glava svake porodice. Ona je glavna, i kao takva zahteva ravnopravnost", razjasnio je čuveni psihoterapeut, neuropsihijatar, filozof, književnik i profesor. I slažemo se s njim, apsolutno. Uostalom, u današnje vreme, pitanje ko je glava kuće uglavnom je nepotrebno.

Vladeta Jerotić Foto: Printscreen Youtube / Ivica I. Ramovic

A prava ljubav? Da li postoji i šta se, zaprav, krije u te dve reči? I to je priča bez kraja. No, mudri Vladeta Jerotić imao je objašnjenje, koje se savršeno nadovezuje na njegov odgovor na prvo pitanje.

"Voleti drugog čoveka znači i razumeti ga, a svakako i opraštati mu. Nije, doduše, lako voleti čoveka onakvog kakav jeste, ali samo ako budemo u stanju da ga ne samo prihvatimo, već i da ga zavolimo upravo onakvog kakav jeste, podstaći ćemo ga da postane onakav kakav može da bude. Zato, ako nekoga stvarno volite, pokušajte da ga promenite svojom ljubavlju, a ne ultimatumima."

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Vladeta Jerotić o uspehu braka: