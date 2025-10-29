Slušaj vest

Sve je izraženiji trend među milenijalkama i pripadnicama generacije Z da nakon venčanja ne uzimaju prezime svojih muževa. Umesto da se prilagode tradiciji, ove moderne mlade odlučuju da zadrže svoje devojačko prezime i time sačuvaju sopstveni identitet.

Raspravu je pokrenula tiktokerka Lusi koja je u viralnom videu pitala svojih 438.000 pratilaca: - Za moje devojke koje niste promenile prezime, želim da čujem vaš razlog zašto?

Odmah je ponudila i svoj odgovor: - Nikada to nisam ni razmatrala jer je to moje rođeno ime.

Njen stav izazvao je lavinu odobravanja, posebno među ženama koje smatraju da stupanje u brak ne bi trebalo da znači odricanje od dela sebe.

- Nikada nisam shvatila zašto bih ga menjala zbog nekog drugog, dodala je Lusi, a mnoge su se složile da žene ne bi trebalo da odbace svoj izvorni identitet nakon što izgovore "da".

Nova pravila za moderno doba

Ova pojava samo je deo šireg trenda u kojem moderni parovi odbacuju konvencije i stvaraju sopstvena pravila. Od mladi koje umesto venčanica biraju odela sa pantalonama do mladoženja koji napuštaju unosne karijere kako bi postali očevi i muževi u kući, današnji parovi ne žele slepo da slede ustaljene norme.

"Udala sam se, nisam kupljena"

Žene na društvenim mrežama ponudile su brojne razloge za svoju odluku. Mnoge ističu da je reč o zastareloj praksi koja potiče iz vremena kada se na ženu gledalo kao na vlasništvo.

- To je staromodna tradicija zasnovana na vlasništvu nad imovinom, a ja ne verujem da bi ljudi trebalo da budu imovina, napisala je jedna korisnica.

Druga se nadovezala jasnom porukom: - Udala sam se, nisam kupljena. Ne smatram potrebnim da žena menja svoj identitet nakon što se uda.

Neke su ponudile i praktičniji razlog, opisujući svoju odluku kao spoj uverenja i jednostavnosti: 50% feminizma, 50% mržnje prema papirologiji. Pojavio se i argument statusa, a jedna je žena duhovito primetila: - Moje prezime je King (Kralj), a njegovo je Batler (Butler). Zašto bih se degradirala?

Ipak, čini se da je većini žena najvažnije očuvanje sopstvene individualnosti. Kako je jedna od njih sažela: - Ja sam ja, a ne on.

