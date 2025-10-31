Lusi koja je na TikToku pokrenula raspravu oko promene prezimena mlade

Sve veći broj žena iz generacije milenijalki i generacije Z odlučuje da i nakon venčanja zadrži svoje devojačko prezime. Mnoge moderne mlade biraju da sačuvaju prezime koje ih prati od rođenja.

Diskusiju je pokrenula tiktokerka Lusi, koja je u viralnom videu, pred više od 438.000 pratilaca, postavila pitanje:

„Za moje devojke koje niste promenile prezime — želim da čujem razlog zašto.“

Potom je dodala i svoj odgovor:

„Nikada to nisam ni razmatrala, jer je to moje rođeno ime.“

Lusin stav izazvao je lavinu podrške žena koje smatraju da brak ne bi trebalo da znači gubitak identiteta.

„Nikada nisam shvatila zašto bih menjala prezime zbog nekog drugog“, rekla je ona naposletku, a mnoge su se složile da žena ne treba da odbacuje svoj izvorni identitet nakon što izgovori sudbonosno „da“.

“Udala sam se, nisam kupljena”

Žene širom društvenih mreža navode brojne razloge zašto ne menjaju prezime. Mnoge su ovom prilikom istakle da se radi o zastareloj tradiciji koja potiče iz vremena kada se žena smatrala vlasništvom supruga.

„To je staromodna praksa zasnovana na ideji vlasništva, a ja ne verujem da ljudi mogu biti imovina“, napisala je jedna korisnica TikToka.

Druga je poruku sažela još direktnije:

„Udala sam se, nisam kupljena. Nema razloga da menjam svoj identitet zbog braka.“

Pojavljuju se i duhoviti komentari — jedna korisnica je istakla:

„50% feminizma, 50% mržnje prema papirologiji.“

Neke žene odluku objašnjavaju i kroz prizmu ličnog ponosa i statusa.

„Moje prezime je King (Kralj), a njegovo je Butler (Batler). Zašto bih se degradirala?“ — našalila se jedna od njih.

Ipak, kroz sve odgovore provlači se isti zaključak — žene žele da zadrže svoju individualnost, bez obzira na bračni status.

„Ja sam ja, a ne on“, poručila je jedna korisnica ove društvene mreže, sumirajući suštinu ovog novog, modernog pogleda na brak i identitet.

