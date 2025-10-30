Slušaj vest

Mnogi primete da im usisivač posle duže upotrebe gubi snagu i više ne usisava kao ranije. Glavni razlog najčešće leži u nakupljenoj prašini na gumama poklopca i kese za prašinu, koja sprečava hermetičko zatvaranje i smanjuje protok vazduha.

Rešenje je jednostavno i brzo. Prvo otvorite deo usisivača gde se nalazi kesa za prašinu i proverite gume – one bi trebalo da se savršeno dodiruju i zapečate. Vlažnom krpom odstranite prašinu i tvrde naslage sa gumenih delova, kako bi kontakt bio potpun.

Usisivač Foto: Shutterstock

Zatim se posvetite filterima. Izvadite usisni filter iz ležišta, kao i filter koji prečišćava vazduh koji izlazi iz uređaja. Obe jedinice dobro istresite, operite vodom sa blagim deterdžentom i ostavite da se potpuno osuše. Nakon što ih vratite na mesto, usisivač će ponovo vući vazduh kako treba, dobro čistiti i neće se pregrejavati.

Ovaj jednostavan trik može značajno produžiti život vašeg usisivača i osigurati da kuću i dalje čistite brzo i efikasno.

(Kurir.rs/Najžena)

