Koliko puta ste krenuli da pravite kolač ili ručak, pa usred pripreme shvatili da nemate vagu? Danas većina recepata zahteva tačno merenje u gramima i dekagramima, ali to nije uvek izvodljivo.

U takvim situacijama mnogi pribegnu proceni "od oka", što često dovede do toga da jelo ne ispadne kako treba. Zato smo pripremili praktičan vodič koji će vam pomoći da lako izmerite sastojke i bez vage.

Osnovne mere:

1 velika kašika brašna = oko 12 g

1 velika kašika griza = oko 15 g

1 velika kašika prezli = oko 15 g

1 velika kašika šećera = oko 15 g

1 velika kašika soli = oko 12 g

1 velika kašika masti = oko 20 g

1 velika kašika vode ili vina = 15 g

7 velikih kašika vode = 1 dl vode

1 kocka šećera = 5 g

1 mala čaša = 100 g vode ili vina

1 velika čaša = 200 g vode ili vina

1 litar brašna = 54 dkg

8 velikih kašika suvog grožđa = oko 10 dkg

10 velikih kašika mlevenih oraha, lešnika ili badema = 10 dkg

12 velikih kašika šećera u prahu = 10 dkg

Važno pravilo

Kada merite sastojke pomoću kašike ili čaše, uvek ih napunite do same ivice. Ako, na primer, u receptu piše jedna kašika brašna, to znači da brašno treba poravnati s ivicom posude, a višak jednostavno skinuti nožem.

Sastojke poput sode bikarbone ili šećera najbolje je prethodno prosejati kako biste uklonili grudvice i dobili što tačniju količinu.

Masnoće poput putera, margarina ili masti treba meriti kada su omekšale na sobnoj temperaturi — nikako hladne i tvrde.

