Svaki novi peškir na dodir deluje kao oblak – mekan, topao i prijatan. Ali, već posle par pranja, mnogo njih gubi tu čaroliju: postaju grubi, tanji i slabije upijaju vodu. Razlog? Najčešće nepravilno pranje, pogrešan deterdžent ili preterivanje sa proizvodima za veš.

I dok kod kuće peškiri brzo izgledaju istrošeno, u hotelima izgledaju besprekorno i nakon stotina pranja – beli, mekani i pahuljasti. Kako to postižu?

Tajna hotelijerske magije

Ričard Hevort, stručnjak za hotelski tekstil čija kompanija već 130 godina snabdeva hotele peškirima i posteljinom, objašnjava:

"Meki i mirisni hotelski peškiri ne nastaju sami od sebe. Tajna je u preciznoj nezi – blagim deterdžentima i minimalnoj upotrebi omekšivača, jer previše oštećuje vlakna."

Dakle, nije samo materijal u pitanju – već i prava tehnika pranja i sušenja.

Trikovi koje možete primeniti kod kuće

Blagi deterdženti su ključ, a izbeljivač koristite samo za bele peškire.

su ključ, a izbeljivač koristite samo za bele peškire. Dodajte prirodne saveznike : sirće ili sodu bikarbonu ponekad – pomažu da peškiri ostanu mekani i sveži.

ponekad – pomažu da peškiri ostanu mekani i sveži. Ne preterujte sa deterdžentom – višak ostaje u vlaknima i peškir postaje tvrd.

– višak ostaje u vlaknima i peškir postaje tvrd. Za obojene peškire izbegavajte proizvode sa belilima, boja će ostati intenzivna duže. Sušenje i čuvanje: male tajne velikog efekta Čuvajte peškire na provetrenom mestu, daleko od vlage i direktnog sunca.

daleko od vlage i direktnog sunca. Ne pretrpavajte police – stiskanje uništava vlakna.

– stiskanje uništava vlakna. Rolovanje peškira čuva volumen i mekoću.

čuva volumen i mekoću. Vlažno okruženje vodi do buđi i neprijatnog mirisa – izbegavajte ga.

Primenom ovih trikova, vaši peškiri mogu ostati mekani i pahuljasti baš kao u luksuznim hotelskim sobama, i to duže nego što ste ikada mislili da je moguće.

