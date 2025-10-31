Slušaj vest

Svaki novi peškir na dodir deluje kao oblak – mekan, topao i prijatan. Ali, već posle par pranja, mnogo njih gubi tu čaroliju: postaju grubi, tanji i slabije upijaju vodu. Razlog? Najčešće nepravilno pranje, pogrešan deterdžent ili preterivanje sa proizvodima za veš.

I dok kod kuće peškiri brzo izgledaju istrošeno, u hotelima izgledaju besprekorno i nakon stotina pranja – beli, mekani i pahuljasti. Kako to postižu?

Tajna hotelijerske magije

Ričard Hevort, stručnjak za hotelski tekstil čija kompanija već 130 godina snabdeva hotele peškirima i posteljinom, objašnjava:

"Meki i mirisni hotelski peškiri ne nastaju sami od sebe. Tajna je u preciznoj nezi – blagim deterdžentima i minimalnoj upotrebi omekšivača, jer previše oštećuje vlakna."

Dakle, nije samo materijal u pitanju – već i prava tehnika pranja i sušenja.

Trikovi koje možete primeniti kod kuće

  • Blagi deterdženti su ključ, a izbeljivač koristite samo za bele peškire.
  • Dodajte prirodne saveznike: sirće ili sodu bikarbonu ponekad – pomažu da peškiri ostanu mekani i sveži.
  • Ne preterujte sa deterdžentom – višak ostaje u vlaknima i peškir postaje tvrd.
  • Za obojene peškire izbegavajte proizvode sa belilima, boja će ostati intenzivna duže.

Sušenje i čuvanje: male tajne velikog efekta

  • Čuvajte peškire na provetrenom mestu, daleko od vlage i direktnog sunca.
  • Ne pretrpavajte police – stiskanje uništava vlakna.
  • Rolovanje peškira čuva volumen i mekoću.
  • Vlažno okruženje vodi do buđi i neprijatnog mirisa – izbegavajte ga.

Primenom ovih trikova, vaši peškiri mogu ostati mekani i pahuljasti baš kao u luksuznim hotelskim sobama, i to duže nego što ste ikada mislili da je moguće.

