Slušaj vest

Prozorska daska je često omiljeno mesto za sobne biljke– mnogo je svetla, vazduh je svež, a kada sunce obasja staklo, postaje prijatno toplo. Ipak, ono što tokom proleća i leta deluje kao savršen kutak za sobno cveće, u jesen i zimu može postati njihova najopasnija tačka. Upravo tada mnoge biljke počinju da venu i gube lišće, a uzrok nije u nezi – već u promenjenim uslovima koje donose grejanje i hladnoća.

Tokom hladnijih meseci prozorska daska postaje "rizična zona" zbog kombinacije toplog, suvog vazduha radijatora i promaje koja dolazi s otvorenog prozora. Dok nekim vrstama to ne smeta, tropske biljke, navikle na stabilnu temperaturu i vlagu, teško podnose takve nagle promene. Čak i kratkotrajan dodir hladnog vazduha može izazvati stres, promenu boje i opadanje lišća. Zato je važno znati koje biljke treba skloniti s prozora čim temperature počnu da padaju.

Idealna temperatura za većinu sobnih biljaka kreće se između 18 i 24 stepena. Kada temperatura padne ispod 12-15 stepeni, osetljivije vrste počinju da pokazuju znake oštećenja. Biljka može izgledati beživotno i uvenuti čak i ako je zemlja vlažna, jer hladnoća oštećuje koren i smanjuje njegovu sposobnost da upija vodu.

Koje biljke treba skloniti s prozorske daske tokom zime?

Iako svaka biljka ima svoje specifične potrebe, neke vrste su poznate po svojoj osetljivosti na hladan vazduh. Ako ih imate, obratite pažnju.

Fikus

Fikus Foto: Shutterstock



Ova elegantna biljka s velikim, sjajnim listovima popularna je širom sveta, ali je izuzetno osetljiva na promene.

Promaja je jedan od glavnih uzroka stresa koji dovodi do naglog opadanja listova. Fikus držite dalje od ulaznih vrata i prozora koji se često otvaraju.

Kalateja

Prepoznatljiva po svojim prugastim listovima, kalateja prva pokazuje kada joj nešto ne prija.

Na hladnoći listovi počinju da se uvijaju, a ivice postaju smeđe i suve. Ova biljka voli stabilnu toplotu i visoku vlažnost vazduha, pa su joj hladan i suv jesenji vazduh najveći neprijatelji.

Spatifilum



Njeni prefinjeni beli cvetovi i tamnozeleni listovi krase mnoge domove, ali spatifilum ne podnosi hladnoću. Čak i kratkotrajno izlaganje promaji može uzrokovati da listovi klonu i požute, a cvetanje potpuno izostane.

Ostale biljke osetljive na hladnoću:

Na ovoj listi se nalaze i orhideje, begonije, afričke ljubičice, anturijumi i sve vrste citrusa koje zimi držite u zatvorenom prostoru.

Orhideja Foto: Shutterstock

Uopšteno, sve biljke koje ste leti držali na balkonu ili terasi treba na vreme uneti unutra i smestiti ih dalje od izvora hladnog vazduha.

Biljke osetljive na suv i topao vazduh

Za orhideje je, na primer, vazduh iznad radijatora previše suv - ove tropske biljke traže vlažnost od oko 70%. Božićne zvezde, božićni kaktusi i ciklame više vole nešto hladniji vazduh, pa im je iznad radijatora jednostavno prevruće.

Kod amarilisa situacija je nešto drugačija – tokom faze rasta prija mu toplota radijatora, ali kada procveta, potrebno je premestiti ga na hladnije mesto.

Kako prepoznati znakove stresa i zaštititi biljke?

Redovno posmatrajte svoje biljke kako biste na vreme primetili promene. Najčešći znakovi stresa izazvanog hladnoćom su:

- opušteni ili uvijeni listovi

- promena boje ili smeđe ivice

- naglo opadanje lišća

- ako biljka vene uprkos vlažnoj zemlji

- usporen ili zaustavljen rast

Rešenje je jednostavno, naime, premestite osetljive biljke s prozorskih dasaka na toplije i stabilnije mesto, u skladu s njihovim potrebama.

Zalivajte ih isključivo vodom sobne temperature, jer hladna voda dodatno šokira koren.

Tokom sezone grejanja, vazduh u prostorijama postaje suv, pa grupišite biljke ili koristite ovlaživač vazduha kako biste im obezbedili dovoljno vlage i pomogli da prežive zimu bez stresa.

(Kurir.rs/Miss7)

VIDEO: Sobne biljke koje cvetaju: