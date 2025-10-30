Slušaj vest

Bilo da je poslužite uz pečeno meso na slavlju ili kao samostalno jelo, ruska salata zauvek drži posebno mesto na stolu. Tajna njenog izvrsnog ukusa krije se u dobro skuvanom povrću i savršenom odnosu majoneza i kiselih krastavaca.

Sastojci:

4 srednja krompira

200 g graška (svežeg ili smrznutog)

3 kuvana jaja

200 g šunke ili kuvane piletine (po želji)

4–5 kiselih krastavaca srednje veličine

250–300 g majoneza (po ukusu)

So i biber po ukusu

Tajni sastojak: 1 kašičica senfa – daje salati blagu pikantnost i dubinu ukusa

(po želji) 1–2 kašike kisele pavlake za blažu teksturu

Ruska salata Foto: Profimedia





Priprema ruske salate

1. Kuvanje povrća

Krompir i šargarepu dobro operite i skuvajte u ljusci dok ne omekšaju, oko 15–20 minuta. Grašak skuvajte odvojeno u posoljenoj vodi 5–7 minuta. Svo povrće ocedite i ostavite da se potpuno ohladi. Nakon hlađenja, oljuštite krompir.

2. Priprema dodatnih sastojaka

Tvrdo kuvana jaja, šunku (ili piletinu) i kisele krastavce iseckajte na male kockice.

3. Mešanje

U većoj posudi sjedinite sve sastojke – krompir, šargarepu, grašak, jaja, šunku i krastavce. Dodajte so, biber, senf i majonez, pa lagano promešajte da se sve dobro poveže.

4. Hlađenje

Pokrijte posudu i stavite salatu u frižider najmanje 2–3 sata pre serviranja. Hlađenjem se ukusi sjedinjuju, a salata dobija pun i zaokružen ukus.

Ruska salata Foto: Profimedia

Saveti za idealnu rusku salatu

Za bolju teksturu, kuvajte krompir u ljusci i oljuštite ga tek kada se potpuno ohladi. Dobro ocedite povrće i krastavce, jer višak tečnosti može razrediti majonez.

Ako pripremate salatu unapred, čuvajte iseckane sastojke odvojeno i dodajte majonez neposredno pre serviranja.Po želji, salatu možete dekorisati kuvanim jajima, listićima peršuna ili ukiseljenim povrćem.

Serviranje

Rusku salatu poslužite dobro ohlađenu, bilo kao predjelo ili prilog glavnom jelu. Na svakoj prazničnoj trpezi ona unosi duh tradicije, živopisne boje i neodoljive mirise domaće kuhinje.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Kraljica novogodišnje trpeze - ruska salata