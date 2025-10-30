Ruska salata po domaćem receptu: Kraljica slavske trpeze kremasta i preukusna!
Bilo da je poslužite uz pečeno meso na slavlju ili kao samostalno jelo, ruska salata zauvek drži posebno mesto na stolu. Tajna njenog izvrsnog ukusa krije se u dobro skuvanom povrću i savršenom odnosu majoneza i kiselih krastavaca.
Sastojci:
4 srednja krompira
200 g graška (svežeg ili smrznutog)
3 kuvana jaja
200 g šunke ili kuvane piletine (po želji)
4–5 kiselih krastavaca srednje veličine
250–300 g majoneza (po ukusu)
So i biber po ukusu
Tajni sastojak: 1 kašičica senfa – daje salati blagu pikantnost i dubinu ukusa
(po želji) 1–2 kašike kisele pavlake za blažu teksturu
Priprema ruske salate
1. Kuvanje povrća
Krompir i šargarepu dobro operite i skuvajte u ljusci dok ne omekšaju, oko 15–20 minuta. Grašak skuvajte odvojeno u posoljenoj vodi 5–7 minuta. Svo povrće ocedite i ostavite da se potpuno ohladi. Nakon hlađenja, oljuštite krompir.
2. Priprema dodatnih sastojaka
Tvrdo kuvana jaja, šunku (ili piletinu) i kisele krastavce iseckajte na male kockice.
3. Mešanje
U većoj posudi sjedinite sve sastojke – krompir, šargarepu, grašak, jaja, šunku i krastavce. Dodajte so, biber, senf i majonez, pa lagano promešajte da se sve dobro poveže.
4. Hlađenje
Pokrijte posudu i stavite salatu u frižider najmanje 2–3 sata pre serviranja. Hlađenjem se ukusi sjedinjuju, a salata dobija pun i zaokružen ukus.
Saveti za idealnu rusku salatu
Za bolju teksturu, kuvajte krompir u ljusci i oljuštite ga tek kada se potpuno ohladi. Dobro ocedite povrće i krastavce, jer višak tečnosti može razrediti majonez.
Ako pripremate salatu unapred, čuvajte iseckane sastojke odvojeno i dodajte majonez neposredno pre serviranja.Po želji, salatu možete dekorisati kuvanim jajima, listićima peršuna ili ukiseljenim povrćem.
Serviranje
Rusku salatu poslužite dobro ohlađenu, bilo kao predjelo ili prilog glavnom jelu. Na svakoj prazničnoj trpezi ona unosi duh tradicije, živopisne boje i neodoljive mirise domaće kuhinje.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Kraljica novogodišnje trpeze - ruska salata