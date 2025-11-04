Slušaj vest

Iako najlon torta potiče iz vremena naših baka, njeni sastojci – sušena kora, krem bananice i čokolada – čine je i danas omiljenom na svakoj trpezi. Mekana, kremasta i lagano hrskava, najlon torta je jednostavna za pripremu, a ukusom podseća na domaće poslastice koje su se pravile "bez puno filozofije", ali sa mnogo ljubavi.

Recept za najlon tortu pronašli smo na YouTube kanalu Domaći Recepti, gde je način pripreme objašnjen korak po korak – idealno i za početnike i za iskusne domaćice. Ono što je čini posebnom jeste sušena kora od belanaca i šećera, dva sloja bogatog fila i neizostavne krem bananice koje joj daju onaj neodoljivi retro ukus.

Potrebno je:

Za koru:

  • 7 belanaca
  • 12 kašika šećera
  • 1 kašičica alkoholnog sirćeta
Šlag u posudi i mutilica
Šlag Foto: Profimedia

Za fil:

  • 7 žumanaca
  • 10 kašika šećera
  • 1 l mleka
  • 250 g maslaca
  • 40 g šlaga u prahu
  • 10 krem bananica
  • 200 g čokolade za kuvanje

Priprema:

Za pripremu kore umutite belanca, šećer i sirćeu čvrst sneg. Pleh podmažite margarinom i pospite brašnom. Smesu sušite 45 minuta na 150 stepeni. Za fil umutite žumanca s mlekom, dodajte brašno i šećera i kuvajte na pari dok se masa ne zgusne.

Skinite s vatre i prohladite, pa dodajte umućeni margarin i šlag (odvojeno ih umutite). Ovu masu podelite na dva dela. U prvi deo stavite istopljenu čokoladu. U drugi deo stavite iseckane čokoladne bananice. Preko gotove kore ređajte prvo tamni fil, zatim žuti i na kraju tortu premažite umućenim šlagom.

(Kurir.rs/Žena)

Ne propustiteŽenaKako da vam žele na čizkejku uvek uspe: Tajna uspešnih poslastičara!
Čizkejk
ZanimljivostiPoklonili psu tortu za rođendan, a on zaplakao od sreće: Reakcija ljubimca na poklon pokorila je mreže (VIDEO)
Pas dobio tortu za rođendan.jpg
ŽenaNajkremastija keks torta na svetu pravi se za 20 minuta: Recept za slatkiš bez jaja i pečenja koji ćete obožavati
Screenshot 2025-05-08 114253.jpg
ŽenaNeobična, a ukusna: Ako još niste probali tortu "Neverna žena" morate to da učinite što pre!
profimedia-0826751611.jpg

Pogledajte video: Recept za Napoleon tortu

Napoleon torta Izvor: Instagram/best_kompotik