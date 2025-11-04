Slušaj vest

Iako najlon torta potiče iz vremena naših baka, njeni sastojci – sušena kora, krem bananice i čokolada – čine je i danas omiljenom na svakoj trpezi. Mekana, kremasta i lagano hrskava, najlon torta je jednostavna za pripremu, a ukusom podseća na domaće poslastice koje su se pravile "bez puno filozofije", ali sa mnogo ljubavi.

Recept za najlon tortu pronašli smo na YouTube kanalu Domaći Recepti, gde je način pripreme objašnjen korak po korak – idealno i za početnike i za iskusne domaćice. Ono što je čini posebnom jeste sušena kora od belanaca i šećera, dva sloja bogatog fila i neizostavne krem bananice koje joj daju onaj neodoljivi retro ukus.

Potrebno je:

Za koru:

7 belanaca

12 kašika šećera

1 kašičica alkoholnog sirćeta

Za fil:

7 žumanaca

10 kašika šećera

1 l mleka

250 g maslaca

40 g šlaga u prahu

10 krem bananica

200 g čokolade za kuvanje

Priprema:

Za pripremu kore umutite belanca, šećer i sirćeu čvrst sneg. Pleh podmažite margarinom i pospite brašnom. Smesu sušite 45 minuta na 150 stepeni. Za fil umutite žumanca s mlekom, dodajte brašno i šećera i kuvajte na pari dok se masa ne zgusne.

Skinite s vatre i prohladite, pa dodajte umućeni margarin i šlag (odvojeno ih umutite). Ovu masu podelite na dva dela. U prvi deo stavite istopljenu čokoladu. U drugi deo stavite iseckane čokoladne bananice. Preko gotove kore ređajte prvo tamni fil, zatim žuti i na kraju tortu premažite umućenim šlagom.

(Kurir.rs/Žena)

