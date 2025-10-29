Slušaj vest

Kajra Bajer (27) iz Teksasa uskoro staje na ludi kamen sa svojim verenikom Korijem Ogdenom (25). Njihovo venčanje na farmi zakazano je za 1. novembar, ali je tri nedelje pre velikog dana doživela neprijatno iznenađenje od svoje buduće svekrve.

Na TikToku, gde je podelila celu priču, Kajra je objavila snimak u kojem je pokazala poruku od svekra koji je tražio njeno mišljenje o haljini koju njegova supruga želi da obuče na venčanje.

Na fotografiji koju je dobila vidi se svetlucava srebrno-bela haljina s perlicama, visokim izrezom, providnim delovima oko struka i šlicem do butine model koji su mnogi u komentarima uporedili sa haljinom Taylor Swift sa MTV VMA nagrada 2022. godine.

Haljina za venčanje Foto: TikTok

Bajer je u poruci budućem svekru ironično upitala:

„Da li je naše venčanje premešteno u Las Vegas, a da ja ne znam?“ jer je pretpostavila da se šali. Njena buduća svekrva, naime, već je ranije izabrala haljinu — elegantnu plavu koja se savršeno uklapala u boje venčanja.

Međutim, to nije bila šala.

"Kada sam dobila poruku, odmah sam pozvala verenika jer nisam mogla da poverujem da su ozbiljni“, rekla je Kajra za People.

„Njegov odgovor je bio: ‘Ne… Ja sam potpuno zapanjen.’ Oboje smo bili u šoku.“

Haljina je bila previše slična beloj i previše upadljiva

„Planiramo rustično, šik venčanje na farmi, a onda vidim tu glamuroznu haljinu jednostavno sam ostala bez reči.“

Kajra je ljubazno objasnila budućem svekru da haljina nije prikladna jer je „previše bela i previše ekstravagantna“, na šta je on odgovorio:

„Zapravo je boje kože.“

haljina za venčanje Foto: TikTok

Iako haljina sadrži delove od bež mrežastog materijala, Kajra smatra da to ne menja stvar: „To jednostavno nije za venčanje.“

U drugom TikTok snimku objasnila je svoj stav:

„Ja sam veoma stroga po pitanju toga da se bela ne nosi na venčanje. Smatram to nepoštovanjem.“

Nesuglasice sa budućom svekrvom

Kakra priznaje da je njen odnos sa verenikovom majkom bio „promenjiv“ i da su imali „teških trenutaka“.

Na TikToku je navela nekoliko primera: buduća svekrva ju je isključila sa sopstvene devojačke večeri, tražila da se na spisak zvanica doda još 13 ljudi, a čak je i rekla da Kajra venčanica „nije laskava“.

„Ranije bismo sve to jednostavno gurnuli pod tepih, ali sada shvatam da to nije normalno.“

„Kao odrasli ljudi, imamo odgovornost da postavimo granice. Volimo je jer je to ipak baka naše dece i majka mog verenika ali granice će biti postavljene sto posto.“

„Ako ti niko drugi neće biti glas — budi svoj“

Kajra priznaje da nije očekivala da će njeni snimci postati viralni:

"Vidim mnogo influensera koji kažu: ‘Objavljujem jer mi je ovo prostor da izbacim ono što me muči’, i slažem se s tim! Nemaš pojma koliko ljudi se poistovećuje s tvojim pričama dok ih ne podeliš, i odjednom vidiš — svi imaju slična iskustva!“

Svoju poruku upućuje svim budućim nevestama koje se suočavaju sa sličnim problemima:

"Moj savet budućim nevestama koje imaju problema sa tastovima i svekrvama: postavite granice. Znam da nije lako, ali imamo samo taj jedan dan. Planiramo, nerviramo se, ulažemo novac u savršen dan o kojem sanjamo. Ako nam niko neće biti glas moramo same da budemo. Ne plašite se da se zauzmete za sebe i da jasno kažete šta želite za svoj veliki dan!“

Šta će svekrva na kraju obući?

Kako navodi, svekrva je nedavno kupila dve nove haljine, ali Kajra još uvek ne zna kako izgledaju.

"Iskreno, nervozna sam. Nemam pojma za koju će se odlučiti.“