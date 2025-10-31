Slušaj vest

Visoka vlažnost vazduha usporava isparavanje, pa odeća često ostaje vlažna i teška po nekoliko dana. Osim što smeta u prostoru, postoji i ozbiljan rizik od pojave buđi i neprijatnih mirisa.

Iako mnogi posežu zaelektričnim sušilicamaili odvlaživačima vazduha, postoji mnogo jednostavnije i prirodnije rešenje koje su koristile generacije žena – trik sa peškirom ipeglom.

Praktičan trik za brže sušenje veša u zatvorenom prostoru

Domaće metode često su efikasnije i bezbednije za tkanine od savremenih uređaja. Uz nekoliko jednostavnih koraka, vaš veš može biti suv i spreman za nošenje za samo nekoliko minuta, čak i bez električne sušilice.

Sve što vam je potrebno:

- daska za peglanje

- pegla

- čist i suv kuhinjski peškir

Položite vlažan (ali ne mokar) komad odeće na dasku, stavite peškir preko njega i peglajte preko peškira. Peškir upija vlagu, a toplota pegle dodatno ubrzava sušenje. Ova metoda čuva tkaninu od oštećenja i sprečava da se odeća gužva.

Ovaj trik je posebno koristan kada žurite na posao, trening ili put, a vaša omiljena majica još nije suva.

Sušenje veša u zatvorenom prostoru Foto: Larysa Shcherbyna / Alamy / Profimedia

Trikovi za brzo sušenje veša bez sušilice

Ako želite da veš brže sušite tokom hladnih zimskih dana, isprobajte i sledeće prirodne metode za upijanje vlage:

Talog kafe: Posuda sa suvim talogom kafe postavljena pored sušilice upija vlagu i eliminiše neprijatne mirise.

Pirinač kao upijač: Stavite nekoliko kašika pirinča u platnenu kesicu i držite je pored vlažne odeće – pirinač izvlači vlagu iz vazduha.

Ren i ventilacija: Otvorite prozor ili uključite ventilator – cirkulacija vazduha znatno ubrzava sušenje.

Saveti za najbolje rezultate sušenja veša u zatvorenom

Dobro ocedite odeću pre nego što je stavite na sušilicu.

Kombinujte metode: peglanje sa peškirom + ventilacija + upijači vlage daju maksimalan efekat.

Izbegavajte visoku vlagu: u prostoriji držite odvlaživač ili prirodne apsorbere vlage.

Primena ovih trikova omogućava da vaša odeća ostane mekana, sveža i bez mirisa vlage, čak i tokom kišnih dana. Uz malo truda i pametne metode, sušenje veša u stanu više neće biti muka, već brz i jednostavan deo svakodnevice.

(Kurir.rs/Alo)

VIDEO: Kako da sušite veš u stanu: