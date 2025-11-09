Slušaj vest

Hladan vetar, niske temperature i suv vazduh u zagrejanim prostorijama glavni su krivci za osećaj zatezanja, peckanja i pucanja usana. Za razliku od ostatka kože, usne nemaju lojne žlezde, pa su izuzetno osetljive na isušivanje i spoljne uticaje.

Mnogi u tim trenucima instinktivno posegnu za lizanjem usana, misleći da će to doneti olakšanje — ali zapravo samo pogoršava problem.

Kako sprečiti isušivanje usana

Kao i uvek, prevencija je najbolji lek. Prvi korak ka zdravim usnama jeste hidratacija iznutra — pijte dovoljno vode tokom dana, jer dehidracija celog organizma često prva utiče na stanje kože i usana.

Osim toga, tokom hladnih i vetrovitih dana pokrijte lice šalom i redovno nanosite zaštitni balzam. Ishrana takođe ima važnu ulogu: manjak vitamina B grupe i gvožđa može izazvati pucanje usana, pa u jelovnik uključite jaja, orahe, zeleno povrće i integralne žitarice.

Jedan do dva puta nedeljno možete napraviti blagi piling usana — pomešajte malo šećera i meda, nežno istrljajte i isperite. Na taj način uklanjate mrtve ćelije i omogućavate balzamu da bolje prodre u kožu i deluje efikasnije.

Kako napraviti prirodan balzam za usne kod kuće

Izrada domaćeg balzama za usne izuzetno je jednostavna, a pritom znate tačno šta stavljate na kožu. Na taj način izbegavate iritantne sastojke poput sintetičkih mirisa, alkohola i naftnih derivata, koji su česti u kupovnim proizvodima.

Osnovni balzam se sastoji od tri ključne komponente:

  • voska – stvara zaštitni sloj,
  • maslaca – hrani i omekšava,
  • ulja – pruža vlagu i sjaj.

Kontrolom odnosa ovih sastojaka možete dobiti idealnu teksturu – mekšu za svakodnevnu negu ili čvršću za leto.

Recept za početnike

Za najjednostavniji balzam biće vam potrebno:

  • 1 kašika pčelinjeg voska (u granulama),
  • 1 kašika ši maslaca (ili kakao maslaca za blagu čokoladnu notu),
  • 1 kašika hranljivog ulja (kokosovog, bademovog ili maslinovog).

Sve sastojke stavite u staklenu posudu otpornu na toplotu i zagrevajte na pari (iznad šerpe sa malo vode) dok se potpuno ne otope. Dobro izmešajte, a zatim vruću smesu pažljivo sipajte u male metalne ili staklene kutijice. Ostavite da se stegne oko pola sata na sobnoj temperaturi ili desetak minuta u frižideru.

Dodatni saveti i mirisne ideje

Domaći balzam za usne u metalnoj posudi sa sastojcima – pčelinjim voskom, ši maslacem i kokosovim uljem
Za dodatni efekat i prijatan miris, na samom kraju dodajte nekoliko kapi etarskog ulja – nakon što smesu sklonite s vatre.

Najbezbedniji izbor su:

  • ulje nane – za osvežavajući osećaj,
  • lavanda – za umirenje,
  • slatka narandža – za blag i prijatan miris.

Izbegavajte „vruća“ ulja poput cimeta, karanfilića i origana, jer mogu izazvati iritacije, kao i citrusna ulja (limun, bergamot) ukoliko planirate izlaganje suncu.

