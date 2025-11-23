Slušaj vest

Lusi Vejls iz Sidneja, majka dvoje dece, bila je u drugom tromesečju trudnoće i osećala se odlično – sve dok jednog dana na božićnoj proslavi u firmi nije primetila neobične trnce u rukama i nogama. Mislila je da je to samo još jedan od uobičajenih simptoma trudnoće. Međutim, već sledećeg jutra, nije mogla ni da ustane iz kreveta.

- U roku od dvanaest sati nisam mogla da pomerim ni ruke ni noge, ispričala je Lusi za australijski portal News.

Retka dijagnoza koja menja život

U bolnici Prince of Wales, lekari su brzo postavili dijagnozu – neuromijelitis optika spektralni poremećaj (NMOSD), retku autoimunu bolest koja napada mozak i kičmenu moždinu.

U 16. nedelji trudnoće probudila se paralisana Foto: Shutterstock

- Toliko je retka da je često mešaju sa multiplom sklerozom. Imala sam sreće što su odmah prepoznali o čemu se radi, rekla je Lusi.

Bolest pogađa otprilike četiri osobe na 100.000 stanovnika, uglavnom žene. Tačan uzrok nije poznat, ali lekari pretpostavljaju da stres, infekcije ili virusi mogu izazvati napad imunog sistema na sopstveno telo.

- Rekli su mi da je to čista nesreća. Jednostavno, neke osobe imaju tu peh-genetiku, objašnjava ona.

Potpuna paraliza i strah od najgoreg

Samo dan nakon prijema u bolnicu, Lusi je završila na odeljenju intenzivne nege. U 16. nedelji trudnoće, bila je potpuno paralizovana i priključena na aparate za disanje. Tri nedelje je provela nepokretna, boreći se i za sopstveni i za život svoje bebe.

- U jednom trenutku sam pomislila da ću izgubiti dete. Nisam mogla da se pomerim, nisam znala da li ću ikada više hodati. To je bio trenutak kad sam se zapitala: da li je ovo kraj mog života kakav sam poznavala?

Lekari su je pripremali na mogućnost da nikada više neće hodati, ali su odlučili da pokušaju eksperimentalni tretman plazmaferezom – postupak u kojem se iz krvi uklanja plazma i menja doniranom, zdravom plazmom.

U 16. nedelji trudnoće probudila se paralisana Foto: Shutterstock

Tokom lečenja primila je čak 40 jedinica donirane plazme. U kombinaciji sa steroidima, nova plazma je pomogla da se njen imuni sistem smiri. Prvo je povratila osećaj u prstima, zatim u stopalima, a potom je uspela i da pomeri ruke.

Novi početak i zahvalnost prema donatorima

Nakon meseci terapije i rehabilitacije, Lusi je ponovo naučila da hoda. U februaru 2024. godine rodila je zdravu devojčicu po imenu Nina. Danas uživa u životu sa svojim sinom Džekom, koji ima četiri godine, i malom Ninom, starom 14 meseci.

- Ti ljudi koji su donirali plazmu spasili su i mene i moju bebu. Nikada ih neću upoznati, ali zahvalna sam svakom od njih. Njihov poklon meni je dao drugi život, rekla je Lusi kroz suze.

Od tada neumorno apeluje na javnost da donira krv i plazmu, naročito u prazničnim mesecima kada su zalihe najpotrebnije.

- Mnogi misle da je to sitnica, ali za nekoga je to razlika između života i smrti. Moja porodica sada ima mene – i to zahvaljujući tim donacijama, poručuje Lusi.

Pogledajte video: Trudnica traži ime za bebu na groblju