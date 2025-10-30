Slušaj vest

Kuvanje domaće, turske kafe deluje jednostavno ali većina ljudi nesvesno pravi grešku koja joj potpuno uništava ukus i aromu. Ako želite da vaša jutarnja kafa miriše kao iz kafića i da ima pun, bogat ukus, vreme je da naučite pravilan način kuvanja koji su preporučile kafedžije.

Voda nikako ne sme da provri!

Prava, jaka kafa nikada ne sme biti „slaba kao čaj“. Da bi imala bogatu aromu i gustu penu, ključ je u kvalitetu zrna, ali i u načinu pripreme. Voda nikako ne sme da provri - ovo je najvažnije pravilo kad kuvate kafu. Kada stavite džezvu sa vodom na ringlu, ne čekajte da voda proključa.

Čim primetite da se zagrejala, sklonite je sa ringle. Zatim odvojite trećinu vode i sipajte je u šolju. Dodajte punu kašičicu kafe po šolji (ili dve ako koristite velike šolje). Promešajte lagano da se kafa sjedini i da ne ostanu grudvice.

Turska kafa Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Tajna savršene domaće kafe

Nakon toga, džezvu vratite na ringlu i sačekajte da se kafa polako podigne do vrha ali pazite da ne prekipi. Kada se to desi, sklonite džezvu, dodajte onu vodu koju ste prethodno odlili, pa još jednom kratko vratite na ringlu da blago provri. Kad se pojavi pena, ne mešajte više! Samo sklonite sa šporeta i ostavite da odstoji 3-4 sekunde.

Za savršen završetak, dodajte kašičicu hladne vode, ona pomaže da se talog slegne i kafa dobije prepoznatljivu punoću ukusa. Ako pijete kafu sa šećerom, važno je da ga dodate u hladnu vodu pre nego što počnete sa kuvanjem, to će pomoći da se ravnomerno rastvori.

Najčešće greške koje kvare ukus kafe

- Previše mešanja – ako previše mešate, kafa gubi aromu i postaje gorka.

- Višestruko dizanje – ne čekajte da se kafa podigne više puta, to menja ukus i gubi se fina pena.

- Prekuvavanje – ako voda provri, eterična ulja iz kafe ispare i ukus postaje slab i kiseo.

Savršena domaća kafa je stvar strpljenja i preciznosti. Kuvajte je polako, bez žurbe, i nikada ne dozvolite da voda proključa jer upravo to je greška broj 1 koju svi pravimo, a koja potpuno uništava ukus i miris kafe.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kako se pravilno kuva turska kafa: