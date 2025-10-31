Slušaj vest

Svake godine se lik i delo Svetog Luke obeležava 31. oktobra. Prema predanju, Sveti Luka je bio lekar po zanimanju, ali i prvi hrišćanski ikonopisac. Veruje se da je lično poznavao Bogorodicu i da su tri ikone koje je naslikao najvernije prikazivale njen lik.

Njegove mošti se danas čuvaju u Istanbulu, dok se stopalo svetitelja nalazi u manastiru Kosijerevo kod Nikšića.

Sveti Luka je autor jednog od četiri Jevanđelja, trećeg po redu u Novom zavetu. Reč "jevanđelje" znači "dobra vest", i upravo tako ovaj dan i treba doživeti: kao podsećanje da vera, dobrota i smirenost donose najlepše vesti i najviše blagoslova.

Sveti Luka je dan kada se "prognozira" zima Foto: RINA

Kako se "zna" kakva nas zima čeka?
U mnogim krajevima Srbije, Sveti Luka je dan kada se "prognozira" zima. Domaćin bi rano ujutru odlazio u tor da obiđe stoku i po njenom ponašanju "čitao" kakva nas godina čeka.

Ako bi životinje ležale i podvijale noge, govorilo se da stiže oštra i duga zima. A ako su bile nemirne i živahne, očekivala se blaga godina.

Slično verovanje postoji i u vezi sa ovnovima - ako se ženke nećkaju i ne prilaze mužjacima, dolazi hladna i surova zima; ako su, pak, "veselije", veruje se da će vreme biti toplo i podnošljivo.

Jedan pokazatelj kom najčešće veruju jeste i po samom vremenu tog dana. Ukoliko je vreme sunčano, toplo, očekuje se blaga zima i obrnuto.

