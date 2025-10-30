Slušaj vest

Svaka žena doživi porođaj na svoj način, ali jedno je sigurno – nijedan nije lak. Ipak, mnoge majke tvrde da postoji nešto teže od samog porođaja: suočavanje sa rodbinom koja, umesto razumevanja i mira, očekuje da bude dočekana, poslužena i ugošćena kao da se ništa veliko nije dogodilo.

Kada žena izađe iz bolnice sa bebom u naručju, većina se nada miru, tišini i vremenu za oporavak. Međutim, stvarnost često izgleda potpuno drugačije – što pokazuje i iskustvo jedne porodilje čija je ispovest izazvala buru komentara na društvenoj mreži X.

"Dočekala me puna kuća rodbine"

U svojoj objavi, ova mama je opisala kroz šta je prošla nakon teškog porođaja:

- Kad sam se ja porodila, posle porođaja koji je jedva preživeo i moj sin i ja, dočekala nas je puna kuća muževljeve rodbine – svekrva, svekar, tetke, neviste, rođake. Ja, prvorotka, nepokretna i u ranama, ležim krvava i držim dete na sisi, pokušavam da ga nahranim, a on nema refleks za sisanje. A svi zure u mene – u moju spavaćicu, modrice od igala, moje telo. Kasnije sam čula da je neko rekao da mi je kuća bila prljava. Danas mi je žao što ih sve tada nisam poslala u tri lepe.

Objava je izazvala burne reakcije. Mnogi korisnici su osudili ponašanje rodbine, ali i muža, koji se, prema mišljenju komentatora, nije potrudio da obezbedi ženi mir i dostojanstven povratak kući.

"Očekuju da porodilja kuva i služi goste"

U komentarima su se javile brojne žene sa sličnim iskustvima:

- Čitala sam ispovesti žena koje su se vraćale iz porodilišta i zatekle punu kuću, a od njih se očekivalo da skuvaju ručak i posluže goste, glasio je jedan od komentara.

- Jedna žena se čak vratila u bolnicu jer su joj popucali konci – muž je hteo odnos odmah posle porođaja, glasio je drugi.

Potreba za promenom običaja

Foto: Shuterstock

Mnoge korisnice istakle su da možda i nije bez razloga postojao običaj da se porodilji ne ide u goste prvih 40 dana, osim najbližih članova porodice koji dolaze da pomognu, a ne da smetaju.

- Dokle god se muževi ponašaju kao deca i ne učestvuju u kućnim obavezama, ovakve stvari će se ponavljati. Kada počnu da cene žene koje su im rodile decu, biće i više poštovanja i mira u kući, još jedan je od komentara u nizu.

Kada "dobrodošlica" postane trauma

Jedna korisnica podelila je i priču o svojoj sestri: - Moja sestra je morala da dočekuje muževljevu familiju odmah po povratku iz bolnice, krvava i iscrpljena. To je, nažalost, česta pojava.

Gde prestaje tradicija, a počinje nepoštovanje?

Ova priča otvorila je važno pitanje – da li bi žene trebalo odlučnije da postave granice ili bi se, jednostavno, rodbina morala osvestiti i naučiti šta znači poštovati porodilju? Jer, trenutak dolaska bebe na svet trebalo bi da bude vreme mira, ljubavi i oporavka – a ne test iz strpljenja i tolerancije prema neodgovornim "gostima".

