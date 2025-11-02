Slušaj vest

Trejsi Kis uskoro puni 40 godina, ali kaže da ljudi često doživljavaju kao sestru njene 18-godišnje ćerke. Ova samohrana majka dvoje dece tvrdi da je zahvaljujući biohakingu uspela da „vrati vreme unazad“ — ne samo fizički, već i emocionalno.

Šta je biohaking? To su tehnike kojima pojedinac pokušava da poboljša zdravlje i podmlađuje se — uz pomoć tehnologije, ishrane, suplementacije i ponašanja zasnovanih na ličnim podacima. Trejsi je želela da poboljša svoje fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje.

Nakon rođenja sina 2012. godine, suočila se sa ozbiljnim problemima. Imala je bolove, vrtoglavice, nije mogla da hoda bez osećaja slabosti — čak ni jedan sklek nije mogla da uradi.

"Sa 25 godina bila sam potpuno iscrpljena. Mentalno, fizički i emotivno slomljena. Plakala sam svake noći, brinula šta će biti sa mojom decom ako mi se nešto desi“, priznaje.

U tom trenutku odlučila je da preokrene svoj život. Počela je da se bavi fitnesom, uvela treninge snage i potpuno promenila ishranu. Počela je da unosi i do 3.000 kalorija dnevno kako bi izdržala intenzivne treninge.

„Mogu da planinarim, dižem tegove, penjem se na drveće, radim zgibove“, kaže. „Shvatila sam da moj stil života pobeđuje kada sam mogla da nosim odraslog muškarca na ramenima i pobedim ga u trčanju — on je bio iscrpljen, a ja puna energije.“

Godine 2017. počela je da praktikuje jogu i prihvatila budistički način života. Uz meditacijui tehnike svesnosti, uspela je da se izbori sa stresom koji je, kako kaže, „izuzetno štetan za telo“. „Samo učenje kako da isključim misli da bih mogla da zaspim — promenilo mi je život“, priznaje. „Odlučila sam da budem što jača — mentalno i fizički.“

Trejsi je dijagnostikovan Ehlers-Danlos sindrom (EDS) — nasledni poremećaj vezivnog tkiva koji može uticati na digestivni trakt i povećati sklonost ka intolerancijama i alergijama. Da bi svom telu obezbedila ono što mu je potrebno u obliku koji može da podnese, prešla je na strogi režim ishrane: kari i pirinač za doručak, ručak i večeru, uz kašu i proteinske napitke između obroka. Umesto energetskih pića, pije biljne čajeve i kafu od pečuraka, uz adaptogene i suplemente koji podržavaju otpornost organizma.

Danas, Trejsi ulaže oko 2.200 evra mesečno u biohaking tretmane. Nedavno je započela seriju od tri sesije EBOO filtracije krvi (ekstrakorporalna oksigenacija i ozonizacija), po ceni od 1.500 evra po tretmanu. Ova metoda podrazumeva vađenje krvi, njeno pročišćavanje, obogaćivanje kiseonikom i ozonom, pa vraćanje u telo. „Neverovatno je“, kaže. „Otišla sam u teretanu i pomislila da su sprave pokvarene — sve vežbe su mi bile tako lake.“

Koristi i terapiju crvenim svetlom (RLT), koja podstiče mitohondrije — ćelijske „baterije“ — da proizvode više energije, smanjujući upale i podstičući zarastanje. Ima infracrvenu „sauna“ vreću za spavanje, kao i LED ćebe vredno 1.000 funti, na kojem leži tri puta nedeljno. „Svaka frekvencija svetlosti prodire do različitih slojeva kože i podstiče prirodnu sposobnost tela da se obnavlja“, objašnjava.

Iako je godinama koristila botoks i filere, Trejsi je odlučila da ih potpuno izbaci nakon što je proučila estetiku i saznala više o rizicima. „Fileri mogu da se šire godinama nakon ubrizgavanja i da izazovu otok. U suštini, to je brza popravka, ali telo i dalje stari“, objašnjava. „Na kraju, botoks i fileri povuku lice nadole. Izgledaš kao leš.“

Umesto toga, fokusirala se na obnavljanje iznutra. „Mnogo toga u lepoti je zapravo fotošop. Ja sam rešila starenje iz korena — zato sijam prirodno.“

Trejsi ne tvrdi da je pronašla eliksir mladosti, već da je naučila kako da se brine o sebi iznutra. „Moje godine nemaju veze sa starošću mojih ćelija. Biohaking mi je pomogao da se vratim sebi — i da budem tu za svoju decu.“

VIDEO: Neobičan tretman za podmlađivanje