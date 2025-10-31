Šaka ječma u bure kupusa sprečiće da se pokvari

Priprema zimnice kod nas je gotovo obred - svake jeseni u domaćinstvima se kuvaju ajvari, slažu tegle s turšijom i, naravno, kiseli kupus bez kojeg nema prave zime. I dok svaka domaćica ima svoj provereni način,Bugarke čuvaju poseban trik koji njihov kupus čini neodoljivo hrskavim i ukusnim - sve zahvaljujući jednom jednostavnom dodatku.

Šaka ječma u buretu kupusa ukiseliće ga brže Foto: Shutterstock

Potrebni sastojci:

beli kupus (čvrste, srednje velike glavice)

nekoliko glavica crvenog kupusa (za lepšu boju)

so

šaka ječma za jaču fermentaciju

Priprema:

Najpre očistite glavice kupusa od spoljašnjih listova, a na donjoj strani svake glavice zasecite krstasti otvor. Tako pripremljen kupus poređajte u bure ili veću kacu. U 20 litara vrele vode rastvorite oko 1.6 kg soli. Kada se tečnost ohladi, procedite je kroz gazu i prelijte preko kupusa tako da bude potpuno potopljen.

Ako pripremate oko 50 kilograma kupusa, ova mera će biti idealna - dovoljno slana da spreči kvarenje, a opet da omogući pravilan proces kiseljenja. Previše soli usporava fermentaciju, dok premalo soli može izazvati kvarenje. Za dodatnu aromu i brže kiseljenje, Bugarke na dno bureta stavljaju šaku-dve ječma.

Količina soli takođe utiče na kvarljivost kupusa Foto: Shutterstock

Kada kupus dostigne željenu kiselost, bure dobro zatvorite i odložite u hladnu prostoriju, gde temperatura ne prelazi 10–12 stepeni.

Zašto je važna prava mera soli?

So je ključni prirodni konzervans - ona ne samo da čuva kupus, već i reguliše ceo proces fermentacije. Ako je dodate premalo, kupus će se brzo ukiseliti ali i početi da se kvari. Ako je, pak, ima previše, proces će biti prespor, a kupus tvrd i bez prave arome.

Bugarski trik za savršen ukus

Bugarke tvrde da upravo kombinacija belog i crvenog kupusa, uz pravilnu količinu soli i dodatak ječma, daje najbolji rezultat: kupus koji je hrskav, prijatno kiseo i dugotrajan. To je onaj tradicionalni ukus zimnice koji se pamti i koji nestaje s trpeze brže nego što stignete da ga poslužite.

