Slušaj vest

Debra Braun je uklanjala smeće, u društvu porodice, kada je pronašla bocu i poruke Malkolma Nevila i Vilijama Harlija, prenosi UPI.com.

Poginuo sa 28 godina

Iz pisama je otkrila da je Nevil poreklom iz grada Vilkavat u Južnoj Australiji, pa je pomoću Fejsbuka pronašla njegovog potomka, Herbija Nevila.

Tako je saznala da je hrabri Malkolm Nevil imao 28 godina kada je poginuo u Francuskoj, samo nekoliko dana pošto je bacio bocu u more.

"Znam puno priča o njemu"

Herbi je kazao da zna puno priča o svom predaku zahvaljujući rođaki, koja danas ima 101 godinu.

“Neverovatno koliko toga se zna o njegovom učestvovanju u Prvom svetskom ratu”, izjavio je on. Debra je uspela da stupi u kontakt i sa porodicom Vilijama Harlija, koji se nakon rata vratio kući.

"Deda pružio ruku iz groba"

“Svi smo zapanjeni. Petoro unuka je još živo. Od tada smo stalno u kontaktu i jednostavno ne možemo da verujemo. Zaista imamo osećaj kao da nam je deda pružio ruku iz groba”, kazala je unuka An Tarner.

Okeanograf sa Univerziteta Zapadne Australije, profesorka Čarita Patiarači, veruje da je boca provela u vodi nekoliko nedelja, pre nego što je stigla do Petog kontinenta.

“Kada je stigla do obalu, mogla je ostati zakopana u pesku 100 godina“, rekla je ona.

VIDEO: Prvi svetski rat