Prema prognozi ruskog astrologaBogdanova, 2026. godina donosi atmosferu stalnih iskušenja i nepredvidivih obrta. Planetarni tranziti Saturna, Plutona i Urana stvaraju osećaj produženog „petka 13“, kada se nižu problemi i nesreće. Dok će neki horoskopski znakovi pronaći šansu za transformaciju, tri znaka biće pod najvećim pritiskom: Bik, Rak i Lav.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Bikovi, koji inače teže sigurnosti i materijalnoj stabilnosti, suočiće se sa neočekivanim troškovima, stagnacijom u karijeri i osećajem izdaje od bliskih saradnika. Saturn i Pluton pogađaju polja finansija, pa će mnogi Bikovi morati da nauče lekciju o fleksibilnosti i štednji. Saveti: izbegavajte rizične investicije, konsultujte stručnjake i ne donosite odluke vođeni tvrdoglavošću, prenosi stil.kurir.rs.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Rakovi ulaze u godinu u kojoj će porodični sukobi i emotivne krize imati direktne finansijske posledice. Mogući su sporovi oko nasledstva, kredita ili imovine, a odluke pod pritiskom mogu biti skupe. Saveti: uredite dokumentaciju na vreme, potražite podršku i ne preuzimajte obaveze koje prevazilaze vaše mogućnosti.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Lavovi, poznati po raskošnom stilu života, mogli bi da dožive finansijski kolaps i javne sramote. Oni koji su živeli iznad svojih mogućnosti rizikuju gubitak sponzora, ugovora ili klijenata. Saveti: smanjite luksuzne izdatke, napravite realan budžet i pregovarajte o dugovima pre nego što bude kasno.

Ostali znaci

Devica: previše analize, moguće zdravstvene tegobe.

Škorpija: transformacije kroz tajne odnose, rizik od gubitaka.

Jarac: test liderstva i institucionalnih promena.

Kako preživeti astrološke turbulencije 2026.

Finansijska revizija: pregledajte račune, ugovore i investicije.

Priprema za nepredviđeno: kreirajte hitan fond i obezbedite osiguranje.

Emocionalna higijena: razgovarajte sa savetnikom, ne potiskujte osećanja.

Skromnost i fleksibilnost: smanjite troškove i budite spremni na promene.

Mreža podrške: prijatelji i saradnici mogu biti ključni u kriznim trenucima.

2026. će biti godina velikih testova. Bikovi, Rakovi i Lavovi moraće da pokažu otpornost, mudrost i spremnost na promene kako bi izbegli najteže posledice.

