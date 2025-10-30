Slušaj vest

Jedna buduća mlada ostala je, kako kaže, „slomljenog srca“ nakon što je njena najbolja prijateljica odbila da joj bude kuma jer se ne oseća prijatno zbog svoje težine.

U objavi na Reddit forumu "Da li preterujem", dvadesetpetogodišnja mlada podelila je snimak ekrana razgovora putem Instagram poruka sa svojom najboljom prijateljicom iz Kanade, koja je odbila ulogu kume navodeći da je „nesigurna zbog svog izgleda“.

Mlada iz SAD-a ispričala je da ju je prijateljičina odluka potpuno zatekla:

"Bila sam toliko šokirana da sam samo rekla: ‘U redu.’“

Kasnije, kada je došla sebi, poslala je poruku kako bi dobila ozbiljnije objašnjenje:

"Da li se šališ sa mnom ili stvarno misliš da nećeš biti moja kuma zbog svoje težine?“

Nadajući se da je u pitanju trenutak slabosti ili neslana šala, mlada je ipak dobila potvrdu da je prijateljica „100% ozbiljna“.

"Nemam dovoljno vremena da smršam do venčanja“

Na snimku razgovora, prijateljica je objasnila da joj „mnogo znači ponuda“, ali da ne može da je prihvati jer je „suviše kasno“ da izgubi dovoljno kilograma i da se oseća prijatno u ulozi kume.

Uloga kume obično podrazumeva stajanje pored mlade tokom ceremonije, govor na svadbi, kao i učestvovanje u pripremama, devojačkoj večeri i drugim događajima.

"Mart 2026. je suviše blizu da bih mogla da se spremim za venčanje“, napisala je.

Mlada je pokušala da je uteši i razbije nesigurnost:

"Za kakvu me osobu smatraš? Želim svoju najbolju prijateljicu na svadbi, bez obzira na veličinu.“

Ali ni to nije promenilo prijateljičinu odluku.

"Ne razumeš“, odgovorila je. „Ti nikada nisi bila gojazna. Ako ikada postaneš, shvatićeš. Ne želim ti to iskustvo, veruj mi. Najviše što mogu jeste da dođem kao gošća. I to mi je već jako teško.“

Mlada je priznala da ne zna kako da izrazi sve što oseća, osim tuge.

"Plačem otkako je rekla ne“, napisala je i dodala pitanje forumu:

"Mnogo je volim i želim da bude uz mene na mom velikom danu. Da li preterujem?“

Reakcije sa interneta: „Obe ste u pravu“

Komentatori na Redditu su izrazili razumevanje za obe strane.

Mnogi su istakli da je prirodno da mlada bude povređena, ali i da je prijateljici verovatno bilo izuzetno teško da bude iskrena o svojim nesigurnostima.

"Bolno je na više nivoa. Preterala bi jedino ako bi svoje emocije pretvorila u njen problem“, napisao je jedan korisnik. „Ona se delimično štiti od meseci straha i anksioznosti zbog svog izgleda, što joj je već ogroman teret.“

Drugi su dodali da su svadbene fotografije koje se kasnije objavljuju na društvenim mrežama često posebno teške za ljude koji se bore sa nesigurnošću zbog težine.

Ipak, mnogi smatraju da bi prijateljica mogla kasnije da zažali što je propustila tako važan trenutak: