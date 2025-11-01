Slušaj vest

Postoji mnogo načina da se završi veza – neki od njih su zdravi, a neki… baš i ne. TikTok trend„Date Them Till You Hate Them“ (u prevodu: „Zabavljaj se s njima dok ih ne zamrziš“) spada u ovu drugu kategoriju.

Ovaj viralni „metod raskida“ osmislila je TikTokerka Meg Nil, koja je u svom videu iz 2023. godine podelila kako je uspela da izađe iz četvorogodišnje veze gotovo bezbolno: „Samo sam se zabavljala sa njim dok ga nisam zamrzela.“

U suštini, trend podstiče ljude (posebno žene) da polako „nestanu“ iz veze – da se emocionalno povuku, prestanu da ulažu i svesno nakupljaju ogorčenost prema partneru, sve dok raskid ne postane neminovan i lakši, jer više nema ljubavi – samo ravnodušnost ili čak gađenje.

Zašto stručnjaci upozoravaju da je ovaj trend opasan?

Tri stručnjaka koja su govorila američki Cosmopolitan saglasna su u jednom: ovo nije zdrav način raskida.

Psihološkinja Sara Hensli (PhD) objašnjava da ovaj metod tera ljude da prestanu da izražavaju svoje potrebe i umesto toga „tiho“ gomilaju ogorčenost.

„To je potpuno suprotno od onoga što rade emocionalno zrele i sigurno vezane osobe. To je neautentično i vodi emocionalnoj represiji.“

Terapeutkinja Lindzi Brok, osnivačica platforme The Breakup Therapist, naziva ga čak „jednim od svojih najmanje omiljenih načina raskida“, jer zapravo produžava patnju i dodatno narušava samopouzdanje.

Kouč za raskide Natalija Huarjez dodaje: „Možda deluje lakše na kratke staze, ali dugoročno nanosi više štete. Produžava bol, oduzima dragoceno vreme, slabi poverenje u sebe i normalizuje tolerisanje nepoštovanja.“

Drugim rečima – iako se trend maskira kao „osnaživanje“, on je zapravo samo izbegavanje konflikta i samoodricanje.

Zašto ljudi pribegavaju ovom trendu?

Prema Huarjez, mnogi ljudi koriste „Date Till You Hate“ da bi sebi opravdali raskid. Umesto da otvoreno kažu da veza ne funkcioniše, oni ostaju dok se ne nakupi dovoljno dokaza da je „prirodno“ otići.

Oni koji pate od anksiozne vezanosti često osećaju da im je potreban „razlog“ da napuste vezu, pa se pasivno stavljaju u poziciju žrtve.

Izbegavajuće vezane osobe pak koriste isti obrazac, ali tako što se povlače, emocionalno isključuju i dopuštaju da se ogorčenost nagomila.

Kultura, dodaje Huarjez, često stigmatizuje onog ko „napusti“, pa ljudi žele da izbegnu ulogu „negativca“ i čekaju dok ne bude „očigledno“ da veza mora da se završi.

Šta učiniti umesto toga?

Stručnjaci se slažu: najzdraviji izlaz je iskrena komunikacija.

"Raskidi su prilika da razvijemo veštine koje oblikuju ne samo naše ljubavne odnose, već i sve druge – komunikaciju, postavljanje granica i samopoštovanje“, kaže Huarjez.

Drugim rečima – nema potrebe da čekate da nekoga zamrzite da biste otišli. Dovoljno je da priznate sebi da niste srećni i da zaslužujete više.

Kako zaključuje Brok:

"Date Till You Hate je put najmanjeg otpora, ali sa ozbiljnim posledicama. Umesto toga, uradite tešku stvar: verujte da možete preboleti bol, znajte svoju vrednost i izađite iz veze dostojanstveno.“

Zaključak:

TikTok trend „Date Them Till You Hate Them“ možda zvuči kao lukav način da se izbegne bol raskida, ali u stvarnosti on donosi još veći gubitak – vremena, energije i samopoštovanja. Raskid nikada ne treba da vodi do mržnje – dovoljna je spoznaja da je vreme da krenete dalje.

